Højbjerg: Nu har vi håneretten

ISHOCKEY: Mikkel Højbjerg er formentlig en af de få frederikshavnere, der fredag glædede sig over, at Aalborg Pirates vandt 4-1 i det nordjyske ishockeybrag mod Frederikshavn White Hawks.

Mikkel Højbjerg spiller nemlig for Aalborg Pirates, og sammen med broren Martin Højbjerg var han en af hovedarkitekterne bag, at Aalborg fik den anden sejr over Frederikshavn i denne sæson.

- Det her er nogle kampe, man bliver sat lidt ekstra op til, og nu har vi håneretten, og for mig er det lidt sjovt, når jeg nu selv er frederikshavner. De har haft nogle gode kampe på det seneste, så det var godt, at vi fik pillet dem lidt ned, siger Mikkel Højbjerg.

Sejren over Frederikshavn sender Aalborg op på femtepladsen i Metal Ligaen og var endnu et tegn på, at piraterne nu er i fremgang efter en svingende sæsonstart.

- Vi havde aftalt, at vi lidt skulle starte på en frisk, efter at vi ikke havde fået en optimal start på sæsonen. Nu har vi vundet to hjemmekampe i streg, og det kan vi kun være tilfredse med, siger Mikkel Højbjerg.

Aalborg Pirates skal i kamp igen tirsdag, hvor det gælder en udekamp mod Rungsted.