Højbjerg: Vi dominerede jo stort

ISHOCKEY: Det lignede en stille dag på kontoret for Aalborg Pirates, der et pænt stykke ind i anden periode af tirsdagens lokalbrag i Frederikshavn mod White Hawks var foran 2-0 og i total kontrol.

Alligevel endte aalborgenserne med at tabe 2-3.

- Vi spillede en suveræn første periode og dominerede dem stort. Derfor er det selvfølgelig bittert, at vi ikke kunne fast og endte med at blive nedkæmpet, lød vurderingen efter kampen fra piraternes Mikkel Højbjerg.

Knap halvvejs i anden periode blev pirat-anfører Julian Jakobsen straffet med en game misconduct efter en voldsom bording, og i det efterfølgende power play fik White Hawks reduceret. Det gav fornyet tro på sejr hos hjemmeholdet, der resten af opgøret var det bedste hold.

- Jeg så ikke lige, hvad der skete i situationen, der gav Julian en game misconduct, men vi må erkende, at det blev en dyr udvisning for os, for momentum tippede over til dem, og vi formåede ikke at komme tilbage. Så nu har de vel håneretten en periode. Men næste gang, vi møder dem, der vinder vi, sagde Mikkel Højbjerg.