Højbjerg-brødre vendte opgør

ISHOCKEY: Det lignede i lang tid et nederlag til Aalborg Pirates på egen is, da ligaens nye hold, Hvidovre Fighters, var på besøg fredag.

Men Højbjerg-tvillingerne vendte det hele og sikrede en sejr på 3-2 i regulær tid.

- De kunne virkelig trænge igennem til sidst og gjorde det fornuftigt, da de sluttede af. Ellers var der mange, der havde en off-day, siger assistenttræner Ronny Larsen

Mikkel Højbjerg stod for et mål og en assist, mens Martin Højbjerg lukkede ballet med en scoring to minutter før tid. Fredag blev altså de to angriberes dag på isen.

Ellers havde sportschefen og assistenttræneren ikke meget positivt at sige.

- Spillet var det dårligste, vi har præsteret i år. Vi fik tre point, og så skal vi bare videre herfra. Vi er ikke tilfredse, siger Ronny Larsen.

Kampen blev første møde med ligaens nye hold, som gjorde deres.

- De spillede med de midler, de har, og det er et hårdtarbejdende hold. De har ikke de store profiler, men de er godt organiseret og har en dygtig måmand, slutter han.

Sejren er Aalborg Pirates’ fjerde i regulær tid denne sæson. Derudover har de tabt én i overtid og ligeledes vundet en kamp i overtid.