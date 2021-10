Højbjergs hurtige hattrick sikrede Aalborg Pirates sejr i topkamp

ISHOCKEY:Med tre mål på mindre end tre minutter blev Martin Højbjerg tirsdag aften den store helt for Aalborg Pirates, der hjemme i Gigantium vandt topkampen mod SønderjyskE med 4-2.

Sejren betyder, at Aalborg Pirates kravlede op på andenpladsen i den tætte topstrid i Metal Ligaen, hvor der nu er tre point ned til tirsdagens modstandere på fjerdepladsen. Der er to point ned til Herning på tredjepladsen og et point op til Frederikshavn White Hawks på førstepladsen.

Aalborg Pirates - SønderjyskE 4-2 Periodecifre: 0-1, 3-0, 1-1 Mål: 0-1 Mathias Borring Hansen (04.49), 1-1 Martin Højbjerg (31.28), 2-1 Martin Højbjerg (32.56), 3-1 Martin Højbjerg (33.51), 3-2 Steffen Frank (54.07), 4-2 Tobias Ladehoff (55.56) Udvisninger: Aalborg Pirates 3x2 minutter, SønderjyskE 2x2 minutter Tilskuere: 2126 VIS MERE

Aalborg Pirates måtte igen stille op uden Mikkel Højbjerg og Emil Marcussen, mens unge Jacob Møller Jensen til gengæld var tilbage efter endt karantæne.

SønderjyskE kom bedst fra start, da Mathias Borring Hansen efter små fem minutters spil fik styret pucken ind bag Aalborg Pirates-målmand George Sørensen.

Det blev første periodes eneste scoring, men Aalborg Pirates kom til gengæld stærkt tilbage i anden periode, og det var især takket være skarphed i powerplay.

SønderjyskEs to første udvisninger resulterede i to scoringer fra Martin Højbjerg. Først fik han rettet Charlie Curtis afslutning det sidste stykke over stregen, og siden fik han også afsluttet et velgennemført Pirates-powerplay, da han tæt under mål kunne skubbe Julian Jakobsens tværpasning i mål.

Små 14 minutter inde i anden periode fuldendte forwarden så sit hattrick, da han også fik scoret i fem mod fem. Denne gang skulle han gøre en større del af arbejdet selv, og Jeppe Jul Korsgaards tværpasning blev behandlet efter fortjeneste af Højbjerg, der bragede pucken i nettet bag en chanceløs SønderjyskE-målmand.

Godt seks minutter inde i tredje periode blev SønderjyskE dog inviteret ind i kampen igen, da Anders Koch og Kirill Kabanov fik en udvisning hver i samme sekvens, men trods to minutter i fem mod tre lykkedes det ikke gæsterne at få overlistet en stærkt spillende George Sørensen i Pirates-målet.

I stedet kunne Kirill Kabanov have afgjort kampen endegyldigt, da han fra straffeboksen kunne skøjte direkte ud til en friløber, men russeren brændte den store chance.

Med små seks minutter tilbage blev der i stedet skabt fornyet spænding, da Steffen Frank blev spillet fri midt for mål, og den chance misbrugte den rutinerede SønderjyskE-kaptajn ikke.

Spændingen blev dog hurtigt punkteret igen. Tobias Ladehoff forsøgte sig langt udefra, og i målet så SønderjyskE-målmand Nicolaj Henriksen meget skidt ud. Forsøget på at gribe pucken gik helt galt, og så kunne Ladehoff juble over endnu en scoring i sin meget stærke start på sæsonen.