Holdkammerat frygter for familie i Ukraine: - Det er umuligt at sætte sig i hans sted lige nu

ISHOCKEY:Til fredagens opgør mod Frederikshavn White Hawks manglede Aalborg Pirates flere store profiler, og en af dem var russiske Kirill Kabanov.

- Vi fik en god besked fra ham i morges (læs; fredag) i vores spillergruppe om, at han desværre sad over til kampen, og der var jo ikke noget i det - det forstod vi alle sammen. Vi bakkede ham op, og det vil vi fortsat gøre. Vi giver ham den tid, han skal bruge. Det er hårdt at se, siger vicekaptajn for Aalborg Pirates Lasse Bo Knudsen om den situation holdkammeraten Kirill Kabanov er i.

Kirill Kabanov går igennem en svær situation med familie midt i krigen i Ukraine. Arkivfoto: Lars Pauli

Russerens ukrainske kone Vika og parrets to sønner på tre og seks år befinder sig lige nu i Ukraine, der på tragisk vis bliver invaderet af Rusland i disse timer. Det er en situation, der er umulig at sætte sig ind i, også for Lasse Bo Knudsen, der selv har kæreste og to børn.

- Jeg tror, for at være ærlig, ikke, at det er muligt at sætte sig ind i hans situation. Det er noget så tragisk, og det er så vildt, det der sker. Jeg troede aldrig, at jeg skulle opleve det i mine dage, men ja, desværre.

- Vi har det i tankerne helt op til teamtalken før kampen, og der siger vi, at vi gør også lige det her for Kirill, og han skal ikke tænke, at han har svigtet os på nogen måder. Det var vigtigt for os at gå ind at vise det, at vi vil være der for ham til hver en tid, lyder det fra Lasse Bo Knudsen.

Lasse Bo Knudsen har som viceanfører og en vigtig skikkelse i Aalborg-truppen også taget sin tørn i forbindelse med at opnå den bedst mulige situation for Kirill og holdet.

- Jeg snakkede med ham i går (læs; torsdag), hvor han var til træning, og der eskalerede det hele lidt, synes jeg.

- Jeg hører hele tiden, om han har det godt, og så snakker jeg selvfølgelig med træneren om, hvordan vi lige skal håndtere det og sådan noget. Der er god dialog frem og tilbage mellem spillere og træner, så den står vi lidt for lige nu, siger Lasse Bo Knudsen om håndteringen af den svære situation.

Aalborg Pirates var det klart bedste mandskab i langt størstedelen af kampen mod Frederikshavn White Hawks. Her jubler piraternes Dylan Steman over én af sine to scoringer. Foto: Bo Lehm

I fredagens opgør var Aalborg Pirates dominerende på isen mod Frederikshavn White Hawks, og de kunne tage hjem med en ydmygende sejr på 4-0, og det altså med manglen af Kabanov og flere profiler samt den svære optakt til kampen.

- Vi mangler 6-7 spillere i top 3 kæder, og det siger bare lidt om, at vi rykker sammen i bussen, når vi skal. Det er virkelig dejligt at se, og det er en kæmpe styrke - også fremadrettet.

- Vi kommer godt udover stepperne i første periode og kommer ind i et godt tempo i kampen, og vi spiller klogere jo længere kampen skrider frem, lidt mere slutspilsagtigt, hvor vi måske venter lidt på dem og træffer de rigtige beslutninger inde på isen, og det gjorde vi bare i dag (læs; fredag), siger en tilfreds nummer 32 fra Aalborg Pirates.

Der er fire kampe tilbage af grundspillet i Metal Ligaen, og Aalborg Pirates fører den komfortabelt ned til andenpladsen, hvor SønderjydskE er placeret med otte point færre, dog med en kamp i hånden.

- Jeg synes, at vi allerede er i slutspilsmode nu. Det synes jeg, at vi fra mit og holdets synspunkt begynder at være klar til allerede fra jul, hvor vi omstiller os til, at der er noget, der hedder et slutspil snart, og lige så stille begynder at tænke i de baner, slutter Lasse Bo Knudsen.

Aalborg Pirates' næste opgør i Metal Ligaen er mod Rungsted Seier søndag.