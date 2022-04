Rune udspillede OL-vinder i milepæl

MÜNCHEN:Det danske tennistalent Holger Rune tog karrierens hidtil største skalp, da han onsdag nedlagde verdens nummer tre, den olympiske mester Alexander Zverev fra Tyskland.

Den 18-årige dansker, som er nummer 70 i verden, leverede drømmetennis fra start til slut, drev til tider gæk med den tyske stjerne og vandt overbevisende med 6-3, 6-2 i anden runde af ATP-grusturneringen i München.

Danskeren, som fylder 19 år på fredag, havde efter kampen også selv svært ved at forstå, hvad han lige havde præsteret.

- Jeg forventede selvsagt ikke at vinde i to sæt, og jeg har stor respekt for Alexander. Det var en svær kamp fra start med mange lange og hårde dueller især i første sæt, lød det efter kampen fra Holger Rune i interviewet på banen.

25-årige Zverev har endnu ikke vundet en grand slam-titel, men ud over OL-guldet fra Tokyo sidste år vandt han i både 2018 og 2021 sæsonfinalen.

Det var Runes tredje møde med en top-10-spiller i 2022, og mens de to første mod henholdsvis Matteo Berrettini og Casper Ruud endte i nederlag, tog han en fornem revanche på gruset i München onsdag.

Fra start virkede danskeren oplagt og på ingen måde duperet af storfavoritten på den anden side af nettet.

Holger Rune strøg i front med 3-0, blandt andet via et rent servegennembrud.

Adskillige gange viste han stor teknisk kunnen med skarpe stopbolde, som voldte den langlemmede tysker store problemer.

Zverev fik brudt tilbage senere i sættet, men Rune svarede prompte tilbage med et brud den anden vej.

Det gav ham mulighed for at serve sættet hjem ved 5-3. Det blev et dramatisk og langt parti med både adskillige breakbolde og sætbolde.

På sin sjette sætbold i partiet lykkedes det danskeren at få sættet på tavlen.

Især en førsteserveprocent på 79 var med til at give danskeren et godt udgangspunkt i egne servepartier, hvor tyskeren kun en enkelt gang kom til fadet.

Hvis Zverev fik samlet tro på tingene i pausen inden andet sæt, fik Holger Rune hurtigt drænet noget af troen.

Selv om han smed en 40-0-føring i tyskerens serv, viste han mental styrke og sikrede servegennembruddet alligevel.

Han havde sågar tre breakmuligheder kort efter igen og kunne være kommet på 3-0. Det fik Zverev dog afværget og holdt sig på den måde inde i kampen.

Det var dog danskeren, som fortsat spillede med overskud, mens Zverev lavede flere og flere - og større - fejl.

Han kunne ikke finde en vej gennem Holger Runes bundsolide spil.

Da danskeren brød til 4-1 med et fantastisk lob fra langt bag baglinjen, var kampen afgjort i hovedet på dem begge. På sin anden matchbold ved 5-2 sikrede han den meriterende sejr.

- Jeg nød kampen. Jeg elsker at spille denne turnering, hvor forholdene minder meget om dem i Danmark. Jeg nyder det, lød det slutteligt fra danskeren.

Holger Rune skal i tredje runde møde enten finske Emil Ruusuvuori eller amerikaneren Maxime Cressy. De er henholdsvis nummer 63 og 65 i verden.

/ritzau/