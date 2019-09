Hollandsk duo på plads i Vendsyssel FF

FODBOLD: Transfervinduets sidste dag har været særdeles travl for Vendsyssel FF. Superliganedrykkerne hentede midt på dagen Jakob Blåbjerg på en lejeaftale i AaB, mens Alexander Juel Andersen og Benjamin Lund blev udlejet til henholdsvis OB og B93.

Mandag aften kom der så en hollandsk duo i sportsdirektør Ole Nielsens net. Den mest profilerede er 23-årige Jeroen van der Lely, der er noteret for hele 69 kampe i Æresdivisionen for Twente. Han er højre back og dækker således af for det hul, som Alexander Juel Andersens exit har efterladt.

Den anden hollænder er den 24-årige centrale midtbanespiller Jelle van der Heyden, der som sin landsmand er blevet til overs i Twente. Han har 34 Æresdivisionskampe og en enkelt scoring på samvittigheden. Tidligere på sommeren var han på et prøveophold i Vendsyssel, hvor han overbeviste om sit værd.

Begge hollandske spillere er hentet transferfrit og har lavet aftaler, der gælder til sommeren 2020.