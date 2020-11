Matchvinder glæder sig over nye tanker: - Det er en fordel for mig

FODBOLD:Søndag blev Tom van Weert matchvinder, da AaB slog Brøndby med 2-1. Det var også Peter Fehers debut som cheftræner, efter han overtog som midlertidig træner efter Jacob Friis' afsked med klubben.

Det betød blandt andet, at den hollandske angriber ved sin indskiftning blev brugt som den centrale angriber i forreste kæde frem for den kantposition, som han tidligere har kæmpet på.

- Det er en forløsning for mig. Jeg har ikke haft mange startpladser på det seneste, og Peter har sagt, at han gerne vil spille med rigtige angribere. Rigtige niere. Det er en fordel for mig, og der kan jeg komme til den bedste position. Jeg kan komme i feltet og komme til mange chancer, siger Tom van Weert.

- Det var lidt skuffende for mig, at der kom mange midtbanespillere på sidste linje, og offensivspillerne kom på bænken. Men jeg tror, at det bliver anderledes nu ud fra, hvad Peter har sagt, og det er jeg glad for, tilføjer han.

Angriberen tror også på, at en mere kontinuerlig rolle på angriberpositionen kan banke ham op på topscorerlisten i Superligaen.

- Jeg er sikker på, at hvis jeg spiller alle kampe der, så scorer jeg mange mål. Der er ikke mange i Superligaen, der kan score flere mål end mig så. Det skal jeg bare bevise for trænerne og holdet, siger han.

Som en af de foretrukne på højre kant under Jacob Friis har den hollandske offensivspiller også oplevet flere udskiftninger, når der skulle prøves noget nyt til sidst i kampene. Det har været en hård prøvelse for ham.

- Jeg har tidligere haft mange kampe, hvor jeg vidste, at jeg ville blive skiftet ud 10 minutter inde i anden halvleg. Det er ikke den bedste følelse. Jeg spiller bedst, når jeg får tillid, og de ved, at jeg kommer til at score, fordi jeg altid kommer til chancer, siger Tom van Weert.

