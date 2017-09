Holmris stopper i EH Aalborg

HÅNDBOLD: EH Aalborg præsenterede før denne sæson Jesper Holmris som ny cheftræner, men allerede nu må aalborgenserne sige farvel til Holmris igen.

Det meddeler den nordjyske 1. divisionsklub søndag.

- Jesper Holmris har fået et særdeles attraktivt tilbud som landstræner for et udenlandsk landshold. Dette kunne desværre ikke kombineres med trænerjobbet i EH Aalborg. Vi ønsker Jesper held og lykke med det nye job, lyder det i en pressemeddelelse fra EH Aalborg.

EH Aalborg melder, at de snart forventer at kunne præsentere en ny cheftræner.

Ifølge NORDJYSKE’s oplysninger er det et tilbud om at blive kinesisk landstræner, der har fået Jesper Holmris til at forlade EH Aalborg.