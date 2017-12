Holst: Sjovt at være tilbage

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold led lørdag det andet nederlag på stribe, da holdet tabte med 30-26 til GOG - især efter, at GOG fik lov til at løbe den ene kontra efter den anden i anden halvleg.

Dermed rykker fynboerne markant fra i toppen af rækken, hvor Aalborg nu er hele seks point efter GOG.

- Det er lidt for mange fejl i anden halvleg, der bliver udslagsgivende. Og det er dumt, for vi vidste godt, de ville spille på den måde, siger Andreas Holst, der inden denne sæson skiftede fra netop GOG til Aalborg.

- Det er altid sjovt at være tilbage i Gudme. Som du også kan se, så kender jeg jo en masse mennesker, men det ville selvfølgelig have været endnu sjovere, hvis jeg også kunne tage to point med hjem til Aalborg.

Aalborg Håndbold mangler tre kampe inden jule- og EM-ferie, og der skal gerne fuld valuta ind på kontoen.

- Jeg synes ikke, der er gurnd til at være bekymret endnu. Sæsonen er stadig lang, og jeg føler stadig, at vi har et godt hold, der kan være med, siger Andreas Holst.