Holst tror stadig på avancement

HÅNDBOLD: Med søndagens 30-34-nederlag til polske Kielce led Aalborg Håndbold endnu et tilbageslag i forsøget på at gå videre fra gruppespillet i Champions League.

Men trods seks nederlag i de syv første kampe tror venstrebacken Andreas Holst stadig på muligheden for avancement.

- Vi skal tro på det, og både mod Flensburg og Kiel viste vi, at vi kan spille lige op med de store. Nu skal vi bare til at have point ud af det, men jeg synes, at vi har vist, at det ikke er umuligt for os, siger Andreas Holst.

Han scorede selv syv gange mod Kielce og leverede en af sæsonens bedre præstationer.

- Jeg kan ikke være helt tilfreds, når vi nu ikke vandt kampen, men offensivt var det generelt en god kamp fra vores side, siger Andreas Holst.

Aalborg Håndbolds næste opgave i Champions League er 18. november, hvor det gælder en udekamp mod Vive Kielce.