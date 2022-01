Homofobiske tilråb og pyroteknik koster AaB bøde

FODBOLD:AaB er tirsdag blevet straffet for både homofobiske tilråb og affyring af pyroteknik i forbindelse med hjemmekampen mod FC København 28. november 2021, fremgår det af en kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans.

AaB, der tabte kampen med 1-3, er blevet tildelt en bøde på 100.000 kroner.

- Fodboldens Disciplinærinstans er blevet gjort opmærksom på, via en videooptagelse fra kampen, at en eller flere AaB-fans kom med homofobiske tilråb under kampen mod FC Københavns spillere. Fodboldens Disciplinærinstans har i den forbindelse adspurgt dommerteamet om episoden, og disse havde intet hørt.

- Derfor har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift ligeledes startet en sag mod AaB for dette forhold og i den forbindelse anmodet AaB og FC København om en redegørelse for dette, lyder det fra Fodboldens Disciplinærinstans.

En FC København-spiller har bekræftet episoden.

- FC København har været forelagt dommerens indberetning og den pågældende video med homofobisk tilråb, og havde følgende bemærkninger:

- At en FC København spiller har bekræftet episoden som var vedhæftet som video.

- At spilleren hører tilråbet ”bøsserøv” og ser at der bliver kastet hotdogs og øl efter FC København-spillerne.

- At spilleren selv råber noget i stil med ”hey, stop det!” retur, lyder det i FC Københavns redegørelse.

AaB skriver i sin redegørelse, at man tager afstand fra homofobiske tilråb, og at man beklager episoden, men ikke har været i stand til at identificere den eller de personer, der stod bag de homofobiske tilråb.

Bøden på 100.000 er en samlet straf for de homofobiske tilråb og affyringen af pyroteknik. Det er sjette gang, at AaB straffes for "overtrædelse af Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions", meddeler Fodboldens Disciplinærinstans.

FC København er desuden blevet tildelt en bøde på 35.000 kroner for affyring af pyroteknik i udebaneafsnittet.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her