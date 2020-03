Hobro IK sælger norsk angriber

FODBOLD:Søndag middag spillede den norske Hobro IK angriber, 22-årige Julian Kristoffersen sin sidste kamp for nordjyderne. Fremover skal han trække i støvlerne for det sydkoreanske hold Jeonnam Dragons, der spiller i den næstbedste række.

Julian Kristoffersen har været glad for sin tid i Hobro, og takker klubben og dens fans.

- Det har været en fantastisk tid for mig i Hobro IK. Jeg kom til en klub, hvor man kunne mærke at alle passer på hinanden og har et mål om at gøre hinanden bedre. Jeg vil gerne takke alle i og omkring Hobro IK samt de fantastiske fans jeg har mødt i min tid i klubben.Jeg har fået et tilbud som jeg ikke kunne sige nej til. Jeg er klar på at skulle prøve mig selv af i en helt ny liga og en helt ny kultur. Jeg kommer til at savne Hobro, så det er et vemodigt farvel til Hobro IK, lyder det fra Julian Kristoffersen til Hobro IKs hjemmeside.

Hobro IK bekræfter skiftet, og sportschef Jens Hammer Sørensen har udtalt, at de har fået et tilbud, hverken de eller Julian Kristoffersen har kunnet sige nej til.

- Vi vil gerne være en klub, der henter spillere ind og sælger videre og det vil vi gerne blive ved med at være. Julian har været en stærk spiller for os gennem halvandet år, men tiden er nu inde for Julian at prøve nye udfordringer i Sydkorea og det vil vi ønske ham alt muligt held og lykke med, siger Jens Hammer Sørensen.

Julian Kristoffersen blev søndag middag indskiftet i Superliga kampen mod Esbjerg til hvad der skulle vise sig, at være hans sidste kamp i den gule trøje. Han har spillet 50 kampe og scoret 6 mål for Hobro IK.