Horribel målmandsfejl kostede Vendsyssel FF premieresejren

FODBOLD:Vendsyssel FF havde en 1-0-føring med i bussen, da de tirsdag aften var kørt til Esbjerg for at spille de sidste 45 minutter af den 1. divisionskamp, der forleden blev afbrudt af uvejr.

Vendelboerne formåede dog ikke at tage de tre point med tilbage til det nordjyske, og Peter Friis Jensen må påtage sig skylden for, at sæsonpremieren i stedet endte uafgjort 1-1.

Den ellers rutinerede målmand begik en horribel fejl i det 59. minut, hvor han stod med bolden på kanten af eget felt - uden at være synderligt presset. Helt uforståeligt formåede han i situationen at falde over sine egne ben, så bolden blev serveret på et sølvfad til Esbjergs Patrick Schmidt, der let kunne sparke udligningen i et tomt net.

Scoringen rystede Vendsyssel, der ellers fik serveret et par artige chancer af en gavmild vestjysk defensiv i starten af den genoptagne anden halvleg. Både Diego Montiel og Tiemoko Konaté formåede dog at sparke forbi mål i særdeles fordelagtige skudpositioner i feltet.

Den sidste halve time af kampen kom i stedet til at handle om overlevelse for Henrik Pedersens sammenbragte mandskab, der dog skal have den ros, at de formåede at holde Esbjerg fra at komme frem til de helt store åbne målchancer.