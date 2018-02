Horsens forhindrer AGF-sejr i tillægstiden

HORSENS: AC Horsens og AGF spillede tirsdag aften 1-1 i en sand herrefight på Casa Arena Horsens, hvor forholdene egnede sig mere til de netop overståede olympiske vinterlege i Pyeongchang.

Det lignede ellers længe en AGF-sejr, som ville betyde, at holdet for alvor kunne skimte top-6, men Kjartan Finnbogasons udligning i de døende sekunder satte en stopper for de drømme.

Horsens styrede spillet det meste af kampen, og det var derfor fortjent, at Finnbogason fik udlignet Jens Stages tidlige føringsmål.

AGF har blot scoret ét mål i de seneste tre kampe, og derfor havde AGF-træner David Nielsen sendt angrebsduoen Mustapha Bundu og Tobias Sana på bænken til opgøret mod Horsens.

De blev i stedet erstattet med de to offensivspillere Kasper Junker og Mustafa Amini.

AGF startede som lyn og torden og efter blot fem minutter var den gal i Horsens-feltet, da Jens Stage bragte AGF i front med 1-0 efter et hjørnespark. Kort forinden havde Mustafa Amini brændt et straffespark.

Det var en meget lige kamp, men Horsens havde et lille overtag kampen igennem. Hjemmeholdet var bare ikke skarpt nok på den sidste tredjedel af banen. Det var specielt dødboldene, som fejlede for hjemmeholdet.

Heldet var dog på Horsens’ side kort før tid, da Finnbogason udlignede for hjemmeholdet til publikums store jubel.

AGF skal i næste runde møde FC København på hjemmebane, mens Horsens møder AaB på udebane. /ritzau/