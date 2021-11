Horsens-offensiv drev gæk med Jammerbugt

FODBOLD:Der var klasseforskel i Nordicbet Ligaen, da Jammerbugt FC lørdag mødte AC Horsens på hjemmebane. Her sejrede den tidligere Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou med sit gule mandskab, der tog fra Jetsmark med resultatet 4-1.

Horsens viste stor overlegenhed på de fysiske aspekter og spillede generelt i et højere tempo end Bo Zincks tropper. Storsejren til gæsterne kunne ligeledes have været endnu større.

Jammerbugt - AC Horsens 1-4 (0-3) Mål: 0-1 Anders K. Jacobsen (10. minut), 0-2 Casper Tengstedt (12. minut), 0-3 Jonas Gemmer (29. minut), 0-4 Casper Tengstedt (79. minut), 1-4 Max Møller (90. minut) Advarsler: Emil Nielsen, Jammerbugt (20. minut) Startopstilling, Jammerbugt FC (3-5-2: Pape Seydou N'Diaye - Moussa Kamara Nikolaj Lyngø, Emil Nielsen - Alexander Nilsson, David Edvardsson, Christian Rye, Bardhec Bytyqi, Mads Larsen - Omar Natami, Sead Gavranovic VIS MERE

Allerede efter 10 minutter bragte gæsterne sig foran. Nikolaj Lyngø fældede Jonas Gemmer foran Jammerbugt-feltet, og det kastede et frispark af sig i en farlig position. Det lave spark gik dog i muren, hvorefter Horsens fra siden fik lagt et indlæg til Anders K. Jacobsen, der med lethed sendte et hovedstød i mål.

Kort efter gik det igen galt i Jammerbugt-defensiven, hvor Aron Sigurdarson sparkede på mål. Det endte dog i klumpspil mellem hjemmeholdets forsvarsspillere, hvor Casper Tengstedt listede bolden over målstregen til en udbygning af føringen.

En halv time inde i kampen var der igen Tengstedt, der skabte problemer. Den tidligere FC Midtjylland-spiller snød mere eller mindre hele Jammerbugt-kæden og sparkede på bold. Da han selv fik fat på riposten, sendte han en hælaflevering til Jonas Gemmer, som med et yderligt - med forsigtigt - skud passerede Papa Seydou N'Diaye, der ikke så for heldig ud i situationen.

Det var altså AC Horsens, som sad på spillet. I første halvleg kom den største Jammerbugt-chance fra Bardhec Bytyqi, men den driblestærke offensivspiller udnyttede ikke muligheden efter et godt løb ind i feltet.

Efter pausen faldt regnen over Sparekassen Vendsyssel Arena i Pandrup, og AC Horsens stillede sig mere tilbage på banen. Gæsterne kom dog fortsat til chancer og var det mere dominerende hold på grønsværen.

Med knap 10 minutter tilbage af kampen fangede Casper Tengstedt en bold i dybden, hvorefter han afsluttede mellem benene på Alexander Nilsson. I mål havde Papa Seydou N'Diaye igen svært ved at holde på bolden, og dermed stod der 4-0 til AC Horsens.

I overtiden driblede den svenske U21-landsholdsspiller, David Edvardsson, sig gennem Horsens kæder og fik et skud på mål. Det formåede Matej Delac ikke at holde på, og dermed kunne Max Møller reducere på riposten.