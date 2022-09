Hovedaktører var enige om én ting efter lokalbrag

ISHOCKEY:Der var ingen fisk på isen, og der var stort set ingen infight, da Frederikshavn White Hawks var på besøg hos Aalborg Pirates til sæsonens første lokalopgør.

Der var til gengæld mål, og kampens første blev scoret af Jacob Møller Jensen for White Hawks. Det var den unge forwards første mål for frederikshaverne siden skiftet fra netop Aalborg Pirates.

- Det er da specielt at være tilbage i Aalborg, og jeg er da glad for at få scoret, for det var godt nok mig, der scorede det første mål, bekræfter Jacob Møller Jensen, der i første omgang måtte se Aleksi Halme fejlagtigt blive noteret som målscorer til 1-0.

Jacob Møller Jensen køber præmissen om, at det ikke var historiens mest intense lokalopgør, som tilskuerne fik serveret fredag aften.

- Nej det var det bestemt ikke. Jeg tror det hænger sammen med, at det er tidligt på sæsonen, og det skal nok komme i nogle af de kommende opgør. Det er jeg ret sikker på, siger Jacob Møller Jensen.

Nogenlunde samme besked var der i den anden lejr, hvor Pirates' Trevor Gooch scorede to mål og levered en god præstation i sit første nordjyske derby.

- Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente, men jeg var nok klar over, at det ville spændende med mange mennesker. Vi fik ikke sat det aftryk på kampen rent fysisk, som vi gerne ville, men det endte med at blive en god kamp for os, siger Trevor Gooch, der afgjorde kampen med mål til 3-2 og 4-2.

- Det var skønt at få en sejr, og jeg føler mig bare bedre og bedre tilpas på holdet. Nu har jeg efterhånden spillet 10 kampe sammen med de andre, og jeg kan mærke, at det hele tiden bliver bedre og bedre, siger Trevor Gooch.

Nok tabte Frederikshavn, men her er der trods alt også optimisme at spore efter de første kampe i sæsonen.

- Vi er kommet fint i gang, og vi har vist, at vi kan være med mod alle hold, og det er noget, som vi bestemt kan bygge videre på. Vi har set, at hvis vi bare arbejder hårdt, så kan vi slå alle, siger Jacob Møller Jensen.

Det næste lokalopgør spilles allerede søndag den 2. oktober. Her er det White Hawks, der er hjemmehold.

