Hoxer er både glad og overrasket over VM-billet

AALBORG:De seneste år har Aalborg Håndbolds flotte præstationer i Champions League været stærkt medvirkende til, at spillere som Benjamin Jakobsen og René Antonsen har været en del af danske slutrundetrupper.

Denne gang er det højre backen Mads Hoxer, der kan se frem til at få slutrundedebut. Han har nemlig klaret sig igennem nåleøjet og er en del af en stærk dansk 18-mandstrup.

Udtagelsen er en overraskelse, da Mads Hoxer ikke var udtaget til de seneste landskampe. Aalborg Håndbolds højre back har blot to landskampe på CV'et, og han var ikke med, da der senest blev kaldt til samling og landskampe.

- Jeg havde troet, at Nikolaj måske ville kigge en anden vej end mod mig, men jeg havde da et håb om at komme med. Derfor er jeg lidt overrasket over, at jeg er kommet med, siger Mads Hoxer.

- Men først og fremmest er jeg bare glad for at komme med til en slutrunde, siger Mads Hoxer, der har haft en rødglødende telefon, siden VM-truppen blev offentliggjort.

- Der har været run på, men det har jo kun været positive tilkendegivelser, så det er meget sjovt og dejligt at folk ønsker tillykke, siger Aalborg Håndbold-spilleren.

Når den tidligere Mors-Thy-spiller skal komme med et bud på, hvorfor han blev foretrukket frem for folk som Niclas Kirkeløkke og Jacob Lassen, så er det svært at komme med et helt præcist bud, men Mads Hoxer har en ide om, hvor han har udmærket sig i forhold til de øvrige konkurrenter.

- Det er måske mit forsvarsspil, som har været afgørende. Jeg har nok også nogle offensive kompetencer, som trænerteamet har fundet spændende, siger Mads Hoxer, der generelt har vist, at han kan præstere i den danske liga såvel som i Champions League i dette efterår.

Han er helt på det rene med, at han rejser med til Sverige i januar som klart andenviolin på højreback-positionen.

- Der er slet ingen tvivl om, at Mathias Gidsel er klart førstevalg på den plads. Han er en af de bedste i verden på den her position, så jeg ved godt, at det sandsynligvis er en begrænset rolle, jeg skal spille. Omvendt er jeg klar til at gribe chancen, hvis jeg får den, og det gælder bare om at slå til, når jeg får spilletid, siger Mads Hoxer.

Nok står Gidsel foran i køen til spilletid, men Mads Hoxer er i første omgang blot glad for at få chancen for at være med til et VM.

- Det er jo en drøm, der går i opfyldelse med den her udtagelse. Jeg tror, det er det, som alle elitespillere går og drømmer om, og nu får jeg lov til at opleve det. Jeg skal bare suge til mig og få mest muligt ud af den her udtagelse. Jeg skal bevise mig, når jeg får chancen, siger Mads Hoxer.

Stærk start i Aalborg

Mads Hoxer skiftede i sommerpausen fra Mors-Thy Håndbold til Aalborg Håndbold, og han bragede ind på scenen i Aalborg med 120 i timen. Siden kom der lidt udfald, men det overordnede indtryk er afgjort positivt fra den 22-årige landsholdsspiller.

Det er ikke kun de offensive aktioner, der har skabt respekt omkring Hoxer. Det samme kan siges om de defensive indsatser, der i virkeligheden har været de mest opsigtsvækkende. Hoxer har nemlig gjort sig som en del af midterforsvaret sammen med folk som Henrik Møllgaard, René Antonsen og Jesper Nielsen.

- Jeg dækkede stort set kun 3'er, da jeg var U19-spiller, men da jeg kom op på Mors-Thys ligahold, så blev det mest back, jeg dækkede. Det var dog sådan, at jeg var første afløser i midterforsvaret, så det er ikke nyt for mig at dække i midten, siger Mads Hoxer.

- Jeg håber, at det bliver et element i mit spil, at jeg kan dække både i midten og på backen. Nu har jeg primært dækket i midten, fordi andre har været skadet, men jeg kunne godt tænke mig, at jeg kan gå ind og dække i midten fast, siger Mads Hoxer.

Han nyder i det hele taget tilværelsen som Aalborg Håndbold-spiller, og VM-udtagelsen er prikken over i'et efter en flot første halvsæson.

- Jeg er faldet godt til i byen, og alle i klubben har bare været gode til at integrere mig i alle dele af spillet. Der har været nogle gode præstationer, og så har der været mindre gode præstationer, men overordnet set er jeg tilfreds med den personlige udvikling, jeg har gennemgået efter mit skifte, siger Mads Hoxer.