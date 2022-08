Hoxer fik drømmedebut for Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Mads Hoxer fik tirsdag aften sin ilddåb for Aalborg Håndbold, og det blev en særdeles vellykket debut for højrebacken, der er kommet til klubben fra Mors-Thy.

Han fik masser af spilletid og lavede fire mål på seks forsøg i Super Cup-sejren på 36-31 over GOG foran 4650 tilskuere hjemme i Sparekassen Danmark Arena.

- Det her har jeg glædet mig til i halvandet år. Jeg er kommet til et fremragende hold og en hjemmebane med en helt vild stemning. Det gjorde også, at vi ikke tænkte på andet end at sikre klubben og fansene den her Super Cup-titel, siger den 21-årige thybo.

Mads Hoxer kunne se Aalborg Håndbold forandre et tæt finale til en sikker sejr, da man trykkede på speederen og løb fra GOG i det sidste kvarter af kampen.

Mads Hoxer i aktion i forsvaret. Her må han se Simon Pytlick bryde igennem til scoring. Foto: Bente Poder

- Jeg tror måske, det her kan blive historien for mange af vores kampe i den her sæson, for vi har så bredt et hold, at vi aldrig kører døde. Vi skifter bare ud og holder det samme tempo og flow i 60 minutter, så jeg tror, vi kommer til at køre mange hold over i slutningen af kampene, forudser han.

Aalborgenserne har ovenikøbet René Antonsen, Andreas Flodman og ikke mindst Mikkel Hansen tilbage i bøssen, når de bliver meldt klar til kamp igen.

Aalborg Håndbold - GOG 36-31 Håndbold, Super Cup-finale

Stillinger undervejs: 3-5, 7-10, 11-11, 14-12, (17-16), 21-18, 28-23, 31-28, 35-30

Mål, Aalborg: Buster Juul 6, Aron Palmarsson 6, Sebastian Barthold 4, Mads Hoxer 4, Lukas Sandell 4, Felix Claar 3, Victor Kløve 2, Jesper Nielsen 2, Kristian Bjørnsen 2, Benjamin Jakobsen 2, Henrik Møllgaard 1

Mål, GOG: Jerry Tollbring 8, Lukas Jørgensen 4, Anders Zachariassen 4, Oskar Vind Rasmussen 3, Emil Madsen 3, Nicolai Pedersen 3, Simon Pytlick 3, Kasper Kildelund 2, Morten Olsen 1

Udvisninger: Aalborg 3, GOG 3

Tilskuere: 4650 VIS MERE

- Det siger lidt om, hvor vildt et hold vi har, konstaterer Mads Hoxer, der ikke har haft svært ved at falde til i de nye opgivelser.

- Det er gået rigtig godt, og jeg er virkelig glad for at være her. Jeg skal selvfølgelig lige vænne mig til spillestilen og systemerne, så det skal nok blive endnu bedre, som sæsonen skrider frem.

Mikkel Hansen gik også på banen efter Aalborgs sejr og jublede med holdkammeraterne. Foto: Bente Poder

Super Cuppen skulle gerne være den første af fire titler, som Aalborg Håndbold løfter i denne sæson. Forude kan de glimte DM-guldet, pokaltitlen og Champions League.

- Vi har en plan om at tage dem alle sammen, men nu må vi se. Hvis vi kigger på den danske liga, så synes jeg faktisk, at den ser virkelig bred ud. GOG skal nok være med deroppe omkring, men jeg synes, det er svært at spå om, hvordan toppen kommer til at se ud, siger Mads Hoxer.

Han og Aalborg Håndbold skal i kamp igen på fredag på Sjælland, hvor TMS Ringsted venter i pokalturneringen.