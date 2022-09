Hoxer hamrede Aalborg til ny sejr

HÅNDBOLD:Skjern Håndbold havde i anledning af klubbens 30 års jubilæum lørdag inviteret til håndboldfest i Jyske Bank Boxen i Herning, men Aalborg Håndbold var ubeskedne gæster nok til at spolere vestjydernes fest ved at vinde 34-28.

Dermed fortsatte Aalborg Håndbold den perfekte sæsonstart, der har budt på syv sejre i sæsonens første syv betydende kampe.

Skjern Håndbold - Aalborg Håndbold 28-34 (16-19) Stillinger undervejs: 0-3, 4-6, 8-11, 12-14, 16-19 (pausestilling), 18-24, 20-25, 23-27, 26-29, 28-32

Topscorer, Skjern Håndbold: Emil Bergholt 5

Mål, Aalborg Håndbold: Mads Hoxer 10, Mikkel Hansen 8, Sebastian Barthold 4, Kristian Bjørnsen 4, Felix Claar 3, Jesper Nielsen 2, Henrik Møllgaard 2, Benjamin Jakobsen 1

Udvisninger: Skjern Håndbold 1, Aalborg Håndbold 2

Tilskuere: 5324 VIS MERE

Et par store redninger fra Mikael Aggefors var medvirkende til, at Aalborg Håndbold fik en fremragende start, og efter fem minutters spil førte 3-0.

En udvisning til Aalborgs Jesper Nielsen satte dog hjemmeholdet i gang, og bare to et halvt minut senere var den føring væk igen, da Skjern udlignede til 3-3.

Generelt var Aalborg Håndbold dog i teten i første halvleg, og det var blandt andet takket være en storspillende Mads Hoxer. Den unge thybo har fået overladt et stort ansvar på højre back efter en skade til Lukas Sandell, og det ansvar levede han til fulde op til i Herning.

Midtvejs i første halvleg scorede Mads Hoxer for femte gang på ligeså mange afslutninger, da han gjorde det til 10-7, og fem minutter senere øgede han med sin sjette scoring Aalborgs føring til 14-10.

Skjern fik dog kæmpet sig godt tilbage, og mod slutningen af første halvleg fik vestjyderne reduceret til 16-17, inden Mads Hoxer og Kristian Bjørnsen med et mål hver sørgede for en aalborgensisk pauseføring på 19-16.

Straks fra anden halvlegs start satte Stefan Madsens tropper sig endnu tungere på opgøret. Aalborg løb nærmest Skjern over ende med holdets tempofyldte spil, og fem minutter efter pausen var føringen øget til 24-18.

Aalborg-fejl i tre angreb i træk inviterede Skjern lidt tilbage i kampen igen, men store redninger fra Mikael Aggefors betød, at hjemmeholdet ikke formåede at udnytte den nordjyske slingrekurs.

Aalborgs angrebsmaskine var dog ikke ligeså velsmurt som i første halvleg. Især Aron Pálmarsson, der efter en første halvleg på bænken fik chancen i anden halvleg, sled med at få sat sig igennem, og med 12 minutter tilbage havde Skjern reduceret gæsternes føring til tre mål ved 28-25.

Kort efter fik Skjern-målmand Christoffer Bonde også for første gang afværget en afslutning fra Mads Hoxer, og vestjyderne kunne for alvor dufte et stort comeback, da Eivind Tangen i det følgende angreb gjorde det til 26-28.

Aalborg Håndbold strammede dog hurtigt grebet igen og øgede føringen til 30-26, og blandt andet et par sikre straffekastscoringer fra Mikkel Hansen, der endnu ikke har brændt et forsøg fra straffepletten som Aalborg-spiller, gjorde, at gæsterne kunne køre en forholdsvis komfortabel sejr i land.