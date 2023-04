Hoxer og holdet brugte alle 60 minutter

AALBORG:En hæsblæsende optakt til slutspillet for Aalborg Håndbold endte onsdag lykkeligt, da nordjyderne vandt 24-22 på hjemmebane og dermed ender på førstepladsen i HTH Herrreligaens grundspil.

Med sine otte mål på 13 skud havde Mads Hoxer i selskab med sine holdkammerater en begivenhedsrig aften på godt og ondt, da storholdet viste lavt bundniveau og et stort topniveau mod koldingenserne.

- Det fortæller, at vi kæmper, til der er gået 60 minutter. Vi fik en elendig start, og det så sort ud, da vi skulle vinde kampen. Men vi gik i syv mod seks og fik nogle succesoplevelser med det og fik bedre fat i forsvaret, og så fik vi det hentet, fortæller Mads Hoxer.

Han fik en afgørende rolle i opgøret, hvor han endte som hjemmeholdets topscorer. Det var på trods af flere afbrændere. Dermed kom thyboen til masser af skud mod KIF Kolding gennem den afgørende kamp for grundspilssejren.

Mads Hoxer var en del af kampen hele vejen til slut, mens den unge duo i form af Victor Kløve og Marinus Munk blev pillet ud, da Aalborg Håndbold skulle kæmpe sig tilbage efter en firemålsføring til KIF Kolding.

- Det er altid sjovt at spille den slags kampe som ung. Det træner man for hver dag, så de nyder sikkert at spille den slags kamp som os andre. De byder sig til hver gang, og nogle gange lykkes det. Andre gange lykkes det ikke, siger Hoxer.

Alligevel lykkedes det aalborgenserne at vinde grundspillet i HTH Herreligaen, og dermed står de med de bedste kort på hånden til det forestående slutspil.

- Det betyder sindssygt meget. Vi får point med over i slutspillet og kan få hjemmebanefordel i semifinalerne. Så er der også det mulige wild card til Champions League, lyder det fra højrebacken.

Aalborg Håndbolds første hjemmekamp i slutspillet bliver den 17. april klokken 19 hjemme mod netop KIF Kolding.