Hoxer var det helt store trækplaster i Thisted

THISTED: Normalt er det Mikkel Hansen, der kommer på overarbejde, når den efterhånden obligatoriske autografskrivning finder sted efter en kamp med Aalborg Håndbold som det gæstende hold. Efter lørdagens 31-26 ude over Mors-Thy var det dog en anden spiller, der var sidst ude i omklædningsrummet efter selfie og autografskrivning.

Mads Hoxer var nemlig på hjemmebane, selvom han var en del af det gæstende mandskab. Derfor var han også den mest efterstræbte person, selvom Mikkel Hansen, Møllgaard og de andre stjerner naturligvis også måtte skrive en del autografer.

- Det var da sjovt at prøve. I næsten alle haller, vi kommer ud i, der er det jo Mikkel, som folk er vilde med, men nu har jeg jo spillet heroppe i lang tid, så jeg tror godt, at folk kan li' mig heroppe, og jeg har godt nok også været glad for at være i Mors-Thy. Det var også bare dejligt, at det var her i Thisted, vi spillede, når det er her, jeg kommer fra, siger Mads Hoxer, der nød at være tilbage på sin hjemegn.

- Det var fedt at være tilbage her i hallen, for jeg havde glædet mig meget til den her kamp. Jeg havde hørt, der ville komme mange mennesker i hallen. Det gjorde der også, så det var dejligt, siger Mads Hoxer.

Det lysende stjerneskud har vist, at han har en psyke, der er en topspiller værdig, så normalt er der intet, der slår ham mentalt ud af kurs. Lørdagens kamp var måske den ene undtagelse.

- Jeg vil da ikke lyve, for det var lidt svært, men samtidig er det her også mit arbejde at være klar til den slags kampe. Jeg synes, det gik okay, siger Mads Hoxer, der fik taget godt fra i både forsvar og angreb.

- Vi vidste godt, at det ville blive svært. Særligt her i Thisted har Mors-Thy været god i denne sæson, så vi var klar over, at det ikke ville blive nemt, men samtidig er det et sted, hvor vi skal have to point, siger Mads Hoxer, der kunne konstatere, at Aalborg Håndbold trak fra, da kampen gik ind i slutfasen.

- Det hænger nok sammen med noget rutine og det faktum, at mange på vores hold har prøvet det her før, siger Mads Hoxer.

Med fire scoringer og solidt forsvarsspil fik Hoxer atter sat en fed streg under, at han hele tiden lægger lag på sin i forvejen imponerende udvikling.

Som optakt til kampen havde Hoxers tidligere træner Niels Agesen været ude at argumentere for, at Hoxer er klar til landsholdstjeneste ved en stor slutrunde. Selv er højrebacken lidt mere afdæmpet omkring det emne.

- Der er jo kun én, der bestemmer, om jeg kan komme i betragtning til landsholdet, så det eneste jeg kan gøre er at spille godt, så må vi se, om det kan blive aktuelt på et tidspunkt, siger Mads Hoxer.