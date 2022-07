Hurtig thybo får vigtig debut til vinter

SENNELS:Malthe Jakobsen bliver en del af Cool Racings lineup til vinterens Asian Le Mans Series-mesterskab, der køres over fire afdelinger på to weekender.

Det bliver dermed den hurtige thybos første løb i LMP2-klassen.

De fire løb på hver fire timers varighed køres på Yas Marina Formel 1-banen samt på Dubai Autodrome, og Malthe Jakobsen deler Cool Racings Oreca 07 LMP2-racer med teamejer Alexandre Coigny og teamchef - og tidligere Le Mans-vinder - Nicolas Lapierre.

Det bliver en enestående mulighed for at blive helt fortrolig med det næste skridt på racerstigen:

- Det er super fedt endelig at kunne tage næste skridt, og så endda at have det på plads i så god tid. Løbsserien og banerne kender jeg i forvejen, så jeg kan fokusere hundrede procent på at køre racerløb og lære bilen at kende i løbssituationer, fortæller Malthe Jakobsen, der allerede har kørt en håndfuld testkilometer i LMP2-raceren.

- Den er faktisk på flere måder lettere at køre end LMP3-bilen, fordi den har mere downforce og en ret god traction control, men det går meget hurtigere, og den kræver, at man er opmærksom på alting for at være hurtig. Men vigtigst af alt, så er den sindssygt sjov at køre, så lige nu er der lang tid til februar!

At have en aftale på plads mere end et halvt år inden løbsserien skydes i gang er en sjældenhed i motorsportens verden, og Malthe glæder sig over, at samarbejdet med Cool Racing går så godt, at fremtiden allerede er ved at forme sig:

- Der er nok ingen tvivl om, at jeg har det meget godt hos Cool Racing. De stiller høje krav til mig, og de har givet mig nogle gode forudsætninger for at udvikle mig endnu mere. At vi nu også kan se frem til Asian Le Mans Series sammen, er jeg rigtig glad for, og jeg håber, at vi med så skarp en besætning kan kæmpe med om sejren i LMP2 Pro/Am-feltet.

Asian Le Mans Series køres den 10-12. og 17-19. februar på henholdsvis Dubai Autodrome og Yas Marina.