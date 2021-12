Hvad blev der af AaB Håndbold's mesterhold fra 2010? Det laver de i dag

HÅNDBOLD:29. maj 2010 er en historisk dag i nordjysk håndbold, da Aalborg her vandt sit først og eneste danske mesterskab under navnet AaB Håndbold.

AaB vandt i det tredje finale-opgør over Kolding med 33-32 efter straffekast. Forinden havde aalborgenserne tabt ude til Kolding med 26-34 og vundet det første opgør hjemme med 25-24.

AaB's første mesterskabstriumf skete for små 12 år siden, og derfor har Nordjyske kigget nærmere på de spillere, der bidrog til mesterskabet.

Mange har her lidt over et årti senere stadig en spillerkarriere og tilknytning til sporten, mens andre dog også helt har forladt branchen.

1. Henrik Møllgaard

Arkivfoto Torben Hansen

Født: 2/1 1985

Position: Venstre back

Nationalitet: Dansk

Det bidrog han med: 77 mål i grundspillet og 43 i slutspillet

Det laver han nu: Spiller for Aalborg Håndbold og det danske landshold

2. Kristian Kjelling

Arkivfoto: Claus Søndberg

Født: 6/9 1980

Position: Venstre back

Nationalitet: Norsk

Det bidrog han med: 120 mål i grundspillet og 63 mål i slutspillet

Det laver han nu: Arbejder på Norges Toppidrettsgymnas og er træner for Drammen Håndballklubb

3. Henrik Toft Hansen

Arkivfoto Torben Hansen

Født: 18/12 1986

Position: Stregspiller

Nationalitet: Dansk

Det bidrog han med: 108 mål i grundspillet og 39 mål i slutspillet

Det laver han nu: Spiller for Paris Saint-Germain (PSG)

4. Jonas Larholm

Arkivfoto Torben Hansen

Født: 3/6 1982

Position: Playmaker

Nationalitet: Svensk

Det bidrog han med: 105 mål i grundspillet og 38 i slutspillet

Det laver han nu: Spiller for Ribe-Esbjerg

5. Jan Lennartsson

Arkivfoto Grete Dahl

Født: 22/19 1981

Position: Højre fløj

Nationalitet: Svensk

Det bidrog han med: 88 mål i grundspillet og 18 i slutspillet

Det laver han nu: Ansat på Göteborgs Universitet

6. Søren Rasmussen

Arkivfoto: Claus Søndberg

Født: 12/8 1976

Position: Målmand

Nationalitet: Dansk

Det bidrog han med: Ét mål (og et hav af redninger)

Det laver han nu: Spiller for Ribe-Esbjerg og er målmandstræner hos Herning-Ikast Håndbold og TTH Holstebro

7. Rasmus Wremer

Arkivfoto: Claus Søndberg

Født: 9/4 1982

Position: Venstre fløj

Nationalitet: Sverige

Det bidrog han med: 77 mål i grundspillet og 19 i slutspillet

Det laver han nu: Indstillede sin karriere hos IFK Skövde Handboll i sommeren 2021 (med en sølvmedalje)

8. Kristian Svensson

Arkivfoto Grete Dahl

Født: 10/5 1981

Position: Højre back

Nationalitet: Svensk

Det bidrog han med: 98 mål i grundspillet og 16 i slutspillet.

Det laver han nu: spiller for IFK Skövde

9. Mattias Gustafsson

Arkivfoto Grete Dahl

Født: 11/7 1978

Position: Stregspiller

Nationalitet: Svensk

Det bidrog han med: 26 mål i grundspillet og 3 i slutspillet

Det laver han nu: Stoppede med håndbold i 2016. Har nu startet sit eget firma ved navn MG Tech & Programmering AB, hvor han arbejder med lyd- og billedteknologi, såsom videokonferencer og styring af lys og teknik mm. Samtidig er han håndboldtræner for sine tvillingedrenge på 11 år.

10. Jannick Green

Arkivfoto Grete Dahl

Født: 29/9 1988

Position: Målmand

Nationalitet: Dansk

Det laver han nu: Spiller for SC Magdeburg. Skifter til Paris Saint-Germain (PSG) i 2022

11. Mads Christiansen

Arkivfoto: Torben Hansen

Født: 3/5 1986

Position: Højre back

Nationalitet: Dansk

Det bidrog han med: 77 mål i grundspillet og 12 i slutspillet

Det laver han nu: Spiller for Fredericia HK

12. Daniel Svensson

Arkivfoto: Claus Søndberg

Født: 3/4 1982

Position: Playmaker

Nationalitet: Dansk

Det bidrog han med: 31 mål i grundspillet og 5 i slutspillet

Det laver han nu: Ekspert for Tv2 Sport og direktør for Ajax København

13. Rasmus Skram

Arkivfoto: Claus Søndberg

Født: 3/9 1987

Position: Venstre fløj

Nationalitet: Dansk

Det bidrog han med: 26 mål i grundspillet og 4 i slutspillet

Det laver han nu: Spilleragent og partner hos Best Way Management

14. Patrick Wiesmach

Arkivfoto: Claus Søndberg

Født: 23/3 1990

Position: Højre fløj

Nationalitet: Dansk

Det bidrog han med: 4 mål i grundspillet og 2 i slutspillet

Det laver han nu: Spiller for SC Leipzig

15. Peter Bredsdorff-Larsen

Arkivfoto Lars Pauli

Født: 11/8 1976

Position: Cheftræner

Nationalitet: Dansk

Det laver han nu: Træner for det færøske landshold

16. Stefan Madsen

Arkivfoto: Claus Søndberg

Født: 4/10 1976

Position: Assistenttræner

Nationalitet: Dansk

Det laver han nu: Cheftræner for Aalborg Håndbold

