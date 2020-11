Hverdagen ramte Aalborg Håndbold i Holstebro

HÅNDBOLD:I onsdag lavede Aalborg Håndbold det største enkeltstående resultat i klubbens historie, da de på udebane slog giganterne Veszprém i Champions League, men søndag ramte hverdagen dem i Vestjylland.

TTH Holstebro vandt en tæt og hårdt spillet kamp i Håndboldligaen med 33-31 efter en gyserafslutning. Med under et minut igen havde aalborgenserne ellers bolden og chancen for at udligne, men Felix Claar smed den væk, og så kunne hjemmeholdet punktere kampen.

I første halvleg byttede holdene længe mål, men Aalborg Håndbold fik dog fat i den lange ende og var foran 16-13 seks kort før pausen, men alt gik galt i halvlegens sidste seks minutter. Tekniske fejl og brændte skud gav hjemmeholdet mulighed for at løbe kontra på kontra, så det var dem, der kunne gå til pause foran 19-17.

I starten af anden halvleg var TTH Holstebro flere gange foran med tre mål, men så hævede Aalborg Håndbold niveauet - ikke kun i forsvaret og hos Simon Gade i målet, men også i afslutningsspillet. Med 20 minutter igen var kampen helt lige, 24-24.

Simon Gade stod stærkt men forgæves i Aalborgs mål. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

10 minutter før tid slog hjemmeholdet dog et hul på tre - 31-28 - efter en stribe angrebsfejl fra højrebacken Lukas Sandell, der efterfølgende blev pillet ud.

Det efterslæb skulle Aalborg Håndbold dog kun bruge tre minutter på at indhente. To redninger fra Simon Gade tilsat skarpe afslutninger fra Felix Claar, René Antonsen og Henrik Møllgaard, og så stod der 31-31 med seks minutter igen.

Simon Gade gjorde i det hele taget sit for at blive matchvinder. Han diskede op med to straffekastredninger i de sidste fire minutter, og stod med fornemme 43 procent. Men aalborgenserne kunne ikke selv finde angrebsløsningerne til slut.

Aalborg Håndbold er trods nederlaget fortsat i spidsen af Håndboldligaen, men de har blot ét point mere end GOG, der har to kampe i baghånden