Hvilsom er foran sin tidsplan: Det er svært at være pessimistisk

FODBOLD:Mads Hvilsom har i den grad været savnet hos Hobro i den forgangne halvsæson, hvor himmerlændingenes offensiv har haft visse udfordringer. Ikke mindst på grund af fraværet af den evigt energiske angriber.

Et overrevet korsbånd har imidlertid holdt ham fra banen siden den 24. april. I juni blev han opereret, og siden har den stået på benhård genoptræning, hvor fokus primært har været på at få styrket højre knæ.

Genoptræningen går over al forventning for den sympatiske Hobro-spiller, der tidligere har udtalt, at det primært er ønsket om at komme tilbage og hjælpe hjerteklubben, der gør, at han har kastet sig ud i genoptræningen i stedet for at kaste håndklædet i karriere-ringen.

- Jeg er foran den tidsplan, der er lagt for mit genoptræningsforløb, og jeg føler mig langt bedre tilpas på nuværende tidspunkt, sammenlignet med første gang jeg var igennem det her, siger Mads Hvilsom.

Mads Hvilsom pådrog sig karrierens anden korsbåndsskade 24. april i en hjemmekamp mod Hvidovre. Arkivfoto: Martin Damgård

Den magiske skæringsdato er berammet til ni måneder post operationen. Efter ni måneder kan Mads Hvilsom realistisk håbe på at spille fodboldkampe igen. Og med den nuværende udvikling er det nærmere ni og ikke 12 måneder, som Mads Hvilsom har som pejlemærke for et muligt comeback.

- Det helt ideelle forløb vil betyde, at jeg kan være med, når forårets kampe skal i gang, men jeg er også realistisk nok til at vide, at det kan komme til at tage længere tid at komme tilbage, end jeg lige går og håber på lige nu. Tålmodighed bliver en dyd for mig i januar og februar, siger Mads Hvilsom.

Det er en yderst dedikeret Mads Hvilsom, der har annulleret alle planer om en juleferie for at hellige sig genoptræningen.

- Jeg kører på som hidtil, og det vil sige, at jeg holder ikke nogen juleferie. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at stå skarpest muligt, når vi skal i gang her den 5. januar. Så må vi se, hvad jeg kan til den tid. Lige nu træner jeg sammen med en træner, der har stort kendskab til den her slags genoptræningsforløb, siger Mads Hvilsom, der er med på, at genoptræningen er behæftet med en stor grad af usikkerhed.

- Det er jo stadig usikkert, hvordan det ser ud, når jeg skal være med i den normale træning sammen med de andre. Det er den usikkerhed, der altid vil være, siger Mads Hvilsom.

Svært at være pessimistisk

Han er helt på det rene med, at forsigtighed er en vigtig rejsekammerat på vejen tilbage mod kampminutter.

- Vores fysioterapeut har været god til at holde mig tilbage, selvom det er gået godt med genoptræningen. Det er godt, han har holdt mig i kort snor, for jeg ved godt, at hvis jeg bliver skadet igen, så kan det godt være slut med fodbold for mig, siger Mads Hvilsom.

Netop den tanke er ikke en, der skal slå rødder i Mads Hvilsoms bevidsthed, men det er svært helt at undgå lidt bekymring i ny og næ.

- Det er klart, at jeg godt kan blive nervøs, for jeg har jo stadig et håb om at spille en god del år endnu og helst for Hobro. Det er svært at slå den tanke helt ud af hovedet, men jeg må bare prøve at lægge den tanke fra mig, når jeg skal i gang igen, siger Mads Hvilsom.

Bekymringen over det kommende comeback bliver dog klart overtrumfet af begejstringen over, at det går bedre end forventet med genoptræningen.

- Det går jo sindssygt godt, så det er svært at være pessimistisk, siger Mads Hvilsom.