Hvilsom og Hobro er et stykke fra hinanden i forhandlinger

KØGE:Mads Hvilsom begyndte på banen, da Hobro lukkede sæsonen i en hæsblæsende 4-4-kamp ude mod HB Køge. Det var på mange måder en oplagt måde at slutte foråret af på. Ligesom i tabellen kom Hobro nemlig i den grad tilbage fra baghjul. Nede med 1-4 endte man med at få 4-4.

- Det var vist meget passende, at vi sluttede på den måde. Det blev en positiv oplevelse, selvom vi ikke vandt, og det har jo netop været et positivt forår for os, siger Mads Hvilsom, der selv har knoklet for at komme tilbage fra en korsbåndsskade.

Det har han gjort, fordi han elsker Hobro IK, og havde det ikke været for klubben, havde Mads Hvilsom nok ikke fundet kræfterne og det mentale overskud til at komme tilbage. Nu er han tilbage med det klare mål at hjælpe hjerteklubben. Der er dog lige det ene lille men, at Hvilsom har kontraktudløb.

Parterne snakker sammen, men det har ikke været den formalitet, som man af flere årsager kunne forvente. Det overrasker den ene part i kontraktforhandlingerne lidt.

- For at være helt ærlig har det været en lidt svær uge for mig. Vi har haft de første snakke, og vi var en del længere fra hinanden, end jeg havde regnet med. Det betød, at jeg havde en del frustrationer og var trist op til Esbjerg-kampen, siger Mads Hvilsom.

- Det er jo svært, når jeg måske skal sige farvel til den klub som jeg elsker næsten ligeså meget som min egen familie. Hobro er en klub, der betyder meget mere end fodbold for mig, siger Mads Hvilsom.

Han understreger, at han som udgangspunkt gerne vil spille gratis for klubben, men der naturligvis også er en familie at tage økonomiske hensyn til. Parterne er dog ikke længere fra hinanden, end Mads Hvilsom er stålsat i troen på, at man nok skal finde en løsning.

- Jeg tror, vi finder en løsning. Det skal vi ganske enkelt. Jeg vil være med til at hjælpe med at udvikle den her klub videre, og nu har vi fået sat gang i en god positiv udvikling. Den vil jeg også meget gerne være en del af i fremtiden, siger Mads Hvilsom, der understreger, at det er Hobro eller ingenting for ham.

- Det er her, jeg vil spille fodbold. Det er her jeg vil slutte min karriere, men jeg er jo ikke fyldt 30 endnu, så jeg er slet ikke færdig med at spille fodbold, siger Mads Hvilsom.