Live: Følg Hobros kamp mod Randers FC her

FODBOLD:Hobro IK tager søndag klokken 16 hjemme på DS Arena imod Randers FC i 3F Superligaens næstsidste kamp i nedrykningsgruppe 2.

For himmerlændingene har kampen på papiret ikke den store betydning, men en god præstation kan få selvtillidsbarometeret til at stige endnu et nøk inden de altafgørende playoff-kampe, som venter mod Lyngby.

Desuden har hjemmeholdet en plet, der skal vaskes væk, efter de fik en snitter på 4-0, senest de mødte kronjyderne.

Omvendt er der meget på spil for Randers FC. De skal have point mod Hobro, hvis de skal have en chance for at indhente AC Horsens på førstepladsen. En placering som puljens nummer et kan vise sig særdeles gunstig, da SønderjyskE, der sluttede på andenpladsen i den anden nedrykningspulje, bliver trukket for Europa Playoff.

Peter Sørensen har valgt at rokere på et par positioner i forhold til den seneste kamp mod Esbjerg. Mads Hvilsom, der gjorde et godt indhop med sit mål mod Esbjerg, danner frontduo med Pål Alexander Kirkevold, mens Nicholas Gotfredsen erstatter Jesper Bøge på højrebacken.

Hobro stiller til start således:

Randers FC stiller med følgende 11:

Du kan følge opgøret i vores liveblog herunder: