Hvilsom tager stor lønnedgang for at blive i Hobro

FODBOLD:Mads Hvilsom skal også i den kommende sæson spille for Hobro IK.

Det står klart, efter at de to parter torsdag forlængede kontrakten for et enkelt år, så den nu udløber i sommeren 2023.

- Jeg må være ærlig og sige, at jeg er lettet. Det er aldrig sjovt at stå med udløb, og specielt ikke når man også har en familie at tænke på. Jeg ville utroligt gerne fortsætte i Hobro, og var det ikke lykkedes, var jeg nok færdig i den her verden.

- Mit ønske er at spille for Hobro, indtil jeg ikke kan mere, og jeg føler stadig, at jeg har meget at give. De skader, jeg har været igennem, gør nok også bare, at jeg har en endnu større sult efter at bevise mig på ny, og det er selvfølgelig også en fed sikkerhed for familien, at jeg nu har et job efter sommerferien, siger Mads Hvilsom.

Den nye aftale er dog langt fra på samme vilkår som den, han indgik, da han i sommeren 2019 vendte tilbage til Hobro IK efter ophold i Esbjerg, SønderjyskE og tyske Eintracht Braunschweig.

- Lønnen har fået et god hug nedad. Da jeg kom tilbage til Hobro, var jeg et andet sted lønmæssigt, og det var også, mens klubben spillede i Superligaen. Situationen er en anden nu, og det tror jeg, at alle kan se.

- Der har selvfølgelig været nogle ting, vi lige skulle vende, men efter at jeg lige havde slugt udsigten til en lønnedgang, var jeg klar på det.

- Jeg synes, at vi har fundet en løsning, alle parter kan være tilfredse med, og jeg går gerne ned i løn for den her klubs skyld. Jeg tror, at alle ved, at man ikke bliver millionær af at spille for Hobro, og det vigtigste var bare, at jeg kunne få tingene til at hænge sammen, og at jeg kunne komme hjem til min kone og sige, at vi stadig kan betale vores regninger, siger Mads Hvilsom.

Det var aldrig på tale at fortsætte fodboldkarrieren andre steder end i Hobro IK.

- Det var først op til de sidste kampe i foråret, at jeg hørte om, at Hobro gerne ville forlænge med mig, så jeg er da blevet præsenteret for en masse andre ting. Jeg har ikke nogen agent, så der er folk, der har skrevet og ringet til mig med ting, jeg skulle forholde mig til, men det har aldrig været en prioritet at spille i en anden dansk klub.

- De klubber, jeg kunne tænke mig at spille for, er nok ikke interesserede i mig, så jeg var indstillet på, at jeg skulle i gang med noget andet, hvis Hobro ikke ville beholde mig. Jeg er superglad for, at jeg kan blive her, for jeg satser på, at jeg skal spille i nogle år endnu, siger Mads Hvilsom, der fik ødelagt størstedelen af sidste sæson af en korsbåndsskade.

Han nåede dog tilbage og fik spilletid i sæsonens sidste otte kampe med et enkelt mål til følge.

- Jeg håber, at jeg kommer til at ligne mig selv igen i den kommende sæson. Når man har været ude i 11-12 måneder, er det sjældent, at man kommer helt flyvende tilbage, og det gjorde jeg bestemt heller ikke.

- Det var en indkøringsperiode, hvor jeg trænede en del mindre end de andre, og jeg håber, at jeg kan være en del mere med, når vi starter op igen, så jeg kan komme ind i et godt flow.

- Jeg kan spille fodbold igen, og det er det vigtigste, men for hver gang man er oppe på det operationsbord, bliver det jo ikke bedre. Før den sidste kamp i Køge meldte jeg mig dog klar til at spille 90 minutter. Sådan blev det ikke, fordi det blev en noget kaotisk kamp, men det var godt at tage på ferie med den viden, at jeg kunne have spillet 90 minutter, så det ikke bare var 10 minutter hist og pist, siger Mads Hvilsom.

Mads Hvilsom og holdkammeraterne i Hobro IK genoptager træningen frem mod den kommende sæson mandag 27. juni.