- Hvis Hvidovre kan, kan Vendsyssel også rykke op

VRÅ:Sæsonen sluttede med en målfest i Vejle for Vendsyssels vedkommende, men 1. divisionsklubben trak det korteste strå, som man har gjort lidt for ofte i den nu færdigspillede sæson.

Forsvarsgeneral Mads Greve er overordnet tilfreds med det, han har set fra sine holdkammerater i denne sæson, men han har ambitioner om mere, når han og resten af VFF-truppen møder ind efter endt sommerferie.

- Det har været en fin sæson for os. Der er kommet noget ro på efter en kaotisk forrig sæson. Vi er blevet et hold, der er svært at spille mod, og så har vi fået sat noget stabilitet sammen, siger Mads Greve.

Den rutinerede forsvarsspiller peger dog på områder, hvor der åbenlyst er plads til forbedringer for Vendsyssel FF, hvis man i næste sæson skal spille med om oprykning i 1. division.

- Vores defensiv og vores presspil er blevet godt, men vi skal forbedre os i spillet med bolden. Det gælder både, når vi møder et andet tophold, og det gælder også, når vi møder et hold, der overlader spillet til os, siger Mads Greve.

- Hvis vi kan udvikle spillet med bolden, så tror jeg på, at vi kan spille med i toppen af rækken næste sæson. Mange af de andre elementer i spillet sidder i skabet. Vi bliver dog nødt til at være skarpere i den del af spillet. Det var blandt andet også derfor, vi havde et udfald i begyndelsen af foråret, da vi reelt spillede os selv ud af oprykningskampen, siger Mads Greve.

Stor transferaktivitet

Stort set hele Vendsyssels defensiv er også på kontrakt for den kommende sæson, men det forventes dog, at Mads Greves makker i det centrale forsvar, Tobias Anker, skal videre i sommerens transfervindue. Der er fortsat stor interesse for den fysisk stærke stopper.

De to har ellers udgjort et formidabelt makkerpar, men den stærke duo ligner altså fortid.

- Jeg har sagt til Anker, at han lige kan tage et år mere, så vi sammen kan prøve at spille med om oprykningen, men jeg tror ikke, at han er i klubben til næste sæson, og han har helt ærligt også fortjent et skifte til en højere hylde. Han har virkelig gjort det godt, lyder det anerkendende for Mads Greve, der med god ret kan tage sin del af æren for, at Tobias Anker er et varmt navn ude på transfermarkedet.

Tobias Anker har sandsynligvis spillet sin sidste kamp for Vendsyssel FF. Arkivfoto: Bente Poder

Lige nu ligner Tobias Anker det mest oplagte bud på et Vendsyssel-salg. Derudover kan der komme noget på topscorer Wessam Abou Ali, men ellers handler det mest om den indgående trafik.

Dags dato er der nemlig flere spillere, der ser ud til at forlade Vendsyssel ved kontraktudløb. Tiemoko Konate ligner fortid i Vendsyssel. Det samme gør Diego Montiel, og Victor Mpindis manglende spilletid i foråret kunne også godt indikere et muligt farvel til Nordjylland for den tidligere Sønderjyske-spiller.

Derudover har Lucas Jensen og Zander Hyltoft kontraktudløb, men det ligner umiddelbart en forlængelse til i hvert fald Zander Hyltoft.

- Jeg håber, vi får en minimum ligeså stærk trup til næste sæson, og hvis vi kan forstærke den lidt, så ser jeg gode muligheder for at spille med i den sjove ende. Der er ingen tvivl om, at AaB også vil være med der, og det samme vil Sønderjyske og AC Horsens nok også, siger Mads Greve.

- Vi skal turde stile højt i Vendsyssel FF. Hvis vi kan lægge et lag på, så kan vi spille med i toppen. Jeg tænker, at hvis Hvidovre kan rykke op, så kan Vendsyssel også. Hvidovre har i hvert fald vist vejen, siger Mads Greve.