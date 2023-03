AALBORG:AaB-tilskuerne fik søndag et gensyn med Kristoffer Pallesen, der blev valgt til startopstillingen mod Randers FC efter flere skader i nordjydernes trup.

Den erfarne højreback fik dog ikke vendt den lange og tunge krise, som superligamandskabet befinder sig i. Etmålssejren til randrusianerne blev nemlig den niende kamp i Superligaen i streg uden sejr til AaB.

Det efterlader desuden aalborgenserne på sidstepladsen i Superligaen og med otte point op til AC Horsens over nedrykningsstregen, inden nedrykningsspillet sparkes i gang efter den forestående landskampspause.

- Selvfølgelig gør det ondt. Men vores mest fornemme opgave er at bygge os selv op igen og stå med ild i øjnene næste gang. Det er så i nedrykningsspillet, hvor vi kommer til at spille en masse indbyrdes kampe mod nogen af dem, som vi skal overhale. Det skal vi kunne mestre, fortæller Kristoffer Pallesen.

- Det er en øvelse at spille runde for runde og fortsat tro på det, selvom der er langt op. Det kan klinge hult, men vi har en god trup med gode spillere, så det må være verdens største byld, der forhåbentligt inden for kort tid går hul på. Så tror jeg fuldt og fast på, at vi kan klare skærene, lyder det fra ham.

I kampen mod Randers FC var der ellers optræk til en forløsning. AaB-spillerne kan nemlig se tilbage på et hav af chancer, som havde fortjent en bedre afslutning. I stedet tog gæsterne tre point trods et sparsomt antal muligheder foran mål.

- Det gør nas lige nu, for det føltes som mere end nul point, når man kigger på spil og chancer. Det er de små, udefinerbare ting i fodbold, som er svære at sætte en finger på. Jeg tror mest på, at det er tilfældigheder, og det eksisterer også i fodbold. Når der går hul på bylden, så kommer de også i en lind strøm. Det vil jeg tro på. Hvis jeg ikke selv tror på det, hvem fanden skal så? Der er mange, der dømmer os ude, men det er jeg absolut ikke klar til, siger højrebacken.

Nedturen mod Randers blev desuden Kristoffer Pallesens første optræden i Superligaen i kalenderåret 2023. Han har nemlig været fravalgt til startopstillingen, selvom han i efteråret spillede størstedelen af ligakampene fra start.

- Det er en anderledes rolle, og jeg skal erkende, at det har været svært. Men på den anden side er vi i en situation, hvor jeg ikke kan gå og være en sur, ældre mand. Så må jeg finde andre måder at hjælpe holdet på. Først og fremmest er det ved at træne godt, så dem, der skal spille, er så skarpe som muligt, fordi de har været oppe mod en, der gør sit allerbedste til dagligt, siger han.

- Derudover har jeg noget erfaring, så du må spørge de andre, om jeg kan byde ind med noget. Men jeg synes, at jeg under træning og i hele forløbet byder ind med, hvad jeg kan. Det er vigtigt, at det ikke går op i, hvem der spiller. Selvfølgelig vil jeg gerne spille, men vi skal alle trække i samme retning, og vi skal vende den her stime til noget bedre, og det har jeg hele tiden prøvet på, fortæller Kristoffer Pallesen.

Foruden den 32-årige højreback blev der også plads til de første superligaminutter i 2023 til den jævnaldrende Jakob Ahlmann. Han blev nemlig skiftet ind på venstre back til sidst i kampen.