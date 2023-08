I dag starter Danmarks største cykelløb - her kan du komme tæt på løbet

Det er Aalborg og omegn, der tirsdag danner ramme for opstarten på PostNord Danmark Rundt, der køres for 33. gang.

På denne førstedag begiver 140 ryttere sig ud på en 170 kilometer lang rute, der fører dem gennem den tidligere DM-værtsby Nibe og derefter sydøst via Vegger, Sønderup og Suldrup.

Når feltet har kørt 70 km, rammer løbet Rebild Bakker - omkring kl. 15.30 - hvor der køres en 12 km rundstrækning og en sprint.

PostNord Danmark Rundt har tidligere haft mål ved Rebild Bakker, hvor Matti Breschel vandt en sikker spurtsejr.

Efter knap 100 km kører feltet ind i Støvring for herefter at køre ad små veje ind på den 11 km lange rundstrækning i hjertet af Hasseris. Her venter rytterne en knaldhård rundstrækning, når feltet skal forcere Skovbakkevej og Nordtoft.

Begge frygtede stigninger ved DM i 2022.

Vil du tæt på rytterne, kan du her se en plan for, hvor du skal stå hvornår, hvis rytterne kører de forventede 45 km / timen. Listen viser også, hvor der er indlagt sprints.

Tidsplan Kl. 12.15: Indskrivning/præsentation af hold

Kl. 13.45: Neutral start fra Budolfi Plads i Aalborg

Kl. 14: Rigtig start fra Nibevej i Aalborg

Kl. ca. 16.55: Feltet ankommer til de afsluttende omgange i Aalborg

Kl. ca. 17.45: Opløb på Annebergvej i Aalborg

Kl. 17.45: Sejrsceremoni på scenen i Aalborg Se en tidsplan for hvornår rytterne rammer alle byer på postnorddanmarkrundt.dk VIS MERE

En hård rute i år

Ifølge Christian Moberg, ledende sportsdirektør for kontinentalholdet Coloquick, er ruten rundt i landet i år hård.

- Det er meget spændende. Vi har selvfølgelig været ude at køre ruten, og den er hårdere, end vi lige havde regnet med. Det er kun den til Bagsværd, der er en klassisk sprinteretape, siger han.

Den venter på fjerdedagen, men inden da skal rytterne igennem hårdt terræn og mange stigninger i det danske land.

På tredjedagen venter den længste etape, nemlig Vejle-etapen på 209 kilometer og nogle steder med en stigning på 21 procent - en etape, der beskrives som den vildeste og afgørende i cykelløbet.

- Den er hård. Man har i mange år forsøgt at gøre den så hård som muligt. Det danske terræn er fladt, så det er begrænset, hvor slemt det kan blive, men den er så hård, at den sagtens kan skabe noget udskilning, siger Christian Moberg.

Som storfavoritter peges der på danske Mads Pedersen og Mattias Skjelmose fra holdet Trek-Lidl, der ved VM i linjeløb i sidste uge begge viste, at de er i superform og kørte på det stærkeste hold. Andre bud er Magnus Cort og Søren Kragh Andersen.

Blandt ikke danske peges der på norske Søren Wærenskjold og tjekkiske Josef Cerny.

Løbet slutter på lørdag - den 19. august - med en enkeltstart i Helsingør.