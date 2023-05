I en halvleg havde Aalborgs stjerner problemer med undertippede thyboer

SENNELS:Det var den berømte duel mellem David og Goliat, da IF Nordthys 2. divisionshold tirsdag aften tog imod Aalborg Håndbold i sjette runde af herrernes pokalturnering.

I sidste ende hentede de aalborgensiske storfavoritter en klar 33-21-sejr, men undervejs gjorde de stærkt undertippede thyboer deres for at gøre hyrdedrengen David kunsten efter.

IF Nordthy - Aalborg Håndbold 21-33 Pausestilling: 14-19

Topscorere, Nordthy: Simon Skadhauge 8, Matias Larsen 6, Frederik Holm Madsen 3

Topscorere, Aalborg Håndbold: Buster Juul 9, Victor Kløve 7, Martin Larsen 5, Marinus Munk 5

Udvisninger: Nordthy 2, Aalborg 4

Diskvalifikation: Andreas Væver, Aalborg Håndbold VIS MERE

Efter 28 minutters spil førte Aalborg Håndbold bare 16-14 efter en overraskende jævnbyrdig affære.

- Havde vi haft luft til at tænke over, hvor vildt det var, havde vi nok gjort det, men det havde jeg personligt i hvert fald ikke, fortæller Simon Skadhauge, der med otte mål var thyboernes store profil.

Som trætheden satte ind, stak Aalborg Håndbold dog af. Gæsterne scorede første halvlegs tre sidste mål, og i anden halvleg blev pauseføringen på 19-14 bare stille og roligt udbygget.

- I de her kampe handler det i bund og grund om os selv, og i første halvleg var der for meget sjask fra vores side. Der begyndte at opstå lidt frustration, men i anden halvleg var vi heldigvis professionelle nok til at lave om på det. Vi fik kørt det stille og roligt i land, og så blev det en sjov oplevelse for alle, siger Aalborg Håndbolds Buster Juul.

Nordthy-spillerne formåede at udfordre Aalborg Håndbold i første halvleg. Foto: Bo Lehm

En sjov oplevelse var det formentlig også for publikum i den lille Nordthy Hallen, hvor der ikke kunne klemmes flere mennesker ind.

- Det var en rigtig fed oplevelse. Vi er vant til, at mange kommer og støtter os, men det her var selvfølgelig noget andet. Det betød meget, at vi kunne spille kampen her, for vi er alle sammen lokale og vil gerne give noget tilbage til klubben, siger Simon Skadhauge.

Der var således heller ikke mange centimeter fra de nærmeste tilskuere og ind til Buster Juul på Aalborgs venstre fløj.

- På et tidspunkt røg der en Faxekondiflaske ind i min løbebane, og jeg kom vist også et par gange til at træde et par tilskuere over tæerne, men det var en sjov oplevelse. Det var tilbage til rødderne, og det er jo et foreningsliv som det her, vi alle kommer fra. Jeg sætter meget pris på at kunne give noget igen til de frivillige og de unge mennesker, der sidder derude og drømmer om at spille for Aalborg Håndbold en dag, siger Buster Juul.

Mikael Aggefors fik hele kampen i Aalborg Håndbolds mål. Foto: Bo Lehm

Han fik masser af minutter på banen, fordi kollegaen på venstre fløj Andreas Væver fik direkte rødt kort, da han i første halvleg ramte Nordthy-målmand Kasper Søndergaard i ansigtet med sit straffekastsforsøg.

Aalborg Håndbold var bortset fra skadede Mads Hoxer og sygemeldte Mikkel Hansen uden Sebastian Barthold, René Antonsen og Aron Pálmarsson, der alle sad over. Kristian Bjørnsen, Simon Gade og Lukas Sandell så hele kampen fra bænken, mens der til gengæld var masser af spilletid til unge folk som Victor Kløve, Marinus Munk og Christian Termansen.

- Det var en mulighed for at tanke minutter og selvtillid, og sådan en kamp er på alle måder en federe oplevelse end at træne hjemme i Gigantium, siger Buster Juul.

Mens Aalborg Håndbold i de kommende uger skal kæmpe for at genvinde det danske mesterskab, er sæsonen slut for Nordthy IF, der sluttede på femtepladsen i 2. division.

I en halvleg havde Aalborgs stjerner problemer med undertippede thyboer