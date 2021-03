- I morgen vil det vise sig, om smitten har spredt sig

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold kunne fredag formiddag oplyse, at klubben er blevet ramt af endnu et coronatilfælde.

Denne gang var det landsholdsaktuelle, Henrik Møllgaard, der for nylig var tilbagevendt fra netop landsholdet, som var blevet testet positiv - og derfor ikke til rådighed i forbindelse med onsdagens kamp mod Skjern Håndbold.

Møllgaards tilfælde står ikke alene hos Aalborg Håndbold, der i denne sæson har været ramt af en række uheldige episoder, blandt andet som et resultat af coronavirussen, men også skader.

Lørdag skal det vise sig, om coronavirussen er blevet spredt til resten af håndboldtruppen, der efterhånden har oparbejdet sig en mindre flokimmunitet.

- Vi tester vores spillere igen i morgen for at se, om der skulle være nogen smittede. Der har ikke været træning i dag. Vi tester igen vores spillere på mandag for at være på den sikre side, siger Jan Larsen, der er direktør i Aalborg Håndbold.

Og de eksterne omstændigheder - såsom coronavirus - der pludseligt kan flå flere spillere ud af startopstillingen er en del af spillet, medgiver Jan Larsen.

- Det er selvfølgelig frustrerende, for nu havde vi lige fået nogle spillere tilbage igen (efter at have været ude med coronavirus, red.), og nu er 'Mølle' så blevet ramt, men det er sådan, det er. Det er ude af vores hænder, og så kan vi kun forsøge på at begrænse det til få, siger Jan Larsen.

Sandsynligheden for, at smitten har spredt sig er dog lille, mener håndbolddirektøren. Der er nemlig forskel på at træne sammen og bo sammen.

- Vi har fået det bremset i forhold til de seneste, der har været ramt, og det håber vi også at kunne denne gang. Der er også forskel bo at på tæt sammen med nogen - som Henrik har gjort med Hans Lindberg - og så være ude til en træning. Det er sjældent, at det bliver spredt videre i forbindelse med træning og kampe. Vi har nogle procedurer, der sikrer, at vi ikke er tæt samlet. Andre kan jo få det andre steder fra, så det er nogle gisninger, vi ikke kan bruge til noget. Det er selvfølgelig irriterende, både for Henrik og os som hold, for vi kan rigtig godt bruge Henrik og hans evner. Det handler om at holde humøret lidt oppe. Det er noget, vi ikke kan sige os fri for, kan komme igen, slutter han med en slet skjult henvisning til den verserende pandemi.

Klubben oplyser, at Møllgaard efter omstændighederne har det gjort, men at han med al sandsynlighed er ude af tirsdagens opgør mod TMS Ringsted.