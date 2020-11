Idrætten lukker ned: Vendsyssel FF er klar med ny base

SPORT:En række nordjyske eliteklubber må finde sig i, at de ikke kan dyrke deres sport i de kommende uger.

Efter et møde med Kulturministeriet meddelte Danmarks Idrætsforbund fredag eftermiddag, at man ville lukke ned for de professionelle aktiviteter i de syv kommuner, der er ekstra hårdt ramt af Covid-19-Cluster 5, der er den afart af virusset, der er muteret igennem mink.

- Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er selvfølgelig virkelig træls, hvis jeg skal tale med fodboldstøvlerne på, men tager jeg borgerkasketten på, virker det som det eneste rigtige at gøre, siger træner i 1. divisionsklubben i fodbold, Vendssysel FF, Lasse Stensgaard.

Det er en af de klubber, der bliver ramt af restriktionerne, men mange andre må også finde sig i minimum fire kampfrie uger. Det drejer sig om fodboldholdene Fortuna Hjørring, FC Thy-Thisted Q, Thisted FC, Jammerbugt FC, ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks, Vendsyssel Elite Badminton, bordtennisklubben B75 Hirtshals, Vendsyssel Håndbold, floorballholdene Frederikshavn Blackhawks og BFC Vendsyssel.

I forvejen er håndbold under liganiveau, kvindefodbold under bedste række og herrefodbolden under 2. division lukket ned som følge af andre restriktioner.

Mors-Thy Håndbold er undtaget, da de har base på Mors, hvor de fremadrettet vil have alle træningen og kampe. Tre af de fire fire spillere, der bor i Thisted, flytter derfor til Mors for at kunne deltage.

Hos Vendsyssel FF ser cheftræner Lasse Stensgaard frem mod en udfordrende tid.

- Det bliver naturligvis vanskeligt for os, når vi igen skal spille kampe, men vi er lige nu ved at kigge på andre muligheder for at mødes og træne. Her har vi snakket med Blenstrup (Rebild Kommune, red.), hvor der ikke er så megen aktivitet i dagligdagen, og hvor vi også kan få mad på stedet, siger Lasse Stensgaard.

- Vi har ventet lidt med at trykke på aftrækkeren, fordi der egentlig er en mulighed for at træne i i Vrå, fordi vi er professionel idræt. men det synes jeg ikke selv giver mening, siger Lasse Stensgaard.

Vendsyssel FF har i forvejen ikke fået mange point i denne sæson, og de kan nu risikere at se mange af konkurrenterne stikke af i tabellen.

- Det bliver under alle omstændigheder hårdt, når de andre bare pøler på med kampe, mens vi kun træner. Nu skal vi se, hvordan kampprogrammet bliver, for hvis alle kampe bliver lagt i december, kommer vi nærmest til at gå fra 60 til 400 km/t, fordi vi kun kan træne, mens de andre spiller kamp. Men sådan må det så være, siger træneren.

I forvejen har klubben været ekstra opmærksom de seneste dage, fordi man i weekenden mødte Silkeborg, der havde ni smittede i og omkring truppen.

- Vi har kørt corona-uge, hvis man kan kalde det det. Så folk er bare mødt ind for at træne, og så har de fået en "doggybag" med mad med i bilen og er kørt hjem igen, siger Lasse Stensgaard.