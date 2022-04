Ikke sket siden anden kamp i sæsonen for AaB'er: - Det er jeg selvfølgelig skuffet over

FODBOLD:Søndag tabte AaB med 1-2 på hjemmebanen Aalborg Portland Park mod Silkeborg IF i en kamp, hvor cheftræner havde rystet posen for at stække gæsterne, der havde rigtig godt styr på nordjyderne sidste gang, de var på besøg - der vandt de nemlig med hele 4-1.

Det betød blandt andet, at Lucas Andersen startede inde i opgøret på en central midtbaneposition, hvilket sendte den så vante starter Malthe Højholt ud på bænken, og det var naturligvis en skuffende nyhed for den unge midtbanespiller, der har været en vigtig faktor for AaB's fine sæson.

- Jeg blev meget skuffet og rigtig træt af det, for jeg kæmper selvfølgelig for at starte inde i hver eneste kamp, men det var samtidig også med det fokus, at jeg skulle ind at gøre en forskel, da jeg så kom ind på banen, lød det efter opgøret fra 21-årige Malthe Højholt om den situation, hvor han blev gjort opmærksom på, at han ikke skulle starte på banen.

AaB-cheftræneren Lars Friis er selvfølgelig manden med ansvaret for, at Højholt startede på bænken, og bossen var egentlig godt tilfreds med de 11, han satte på banen til at starte med i søndagens nederlag. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Han startede sæsonens to første kampe på bænken helt tilbage i juli 2021, men har siden været en fast starter for Superligaens øjeblikkelige 3'er, men han var dog ikke mere skuffet over Lars Friis' valg, end han også var afklaret om, at det selvfølgelig skyldes, at der er flere gode spillere på AaB's hold.

- Vi har mange kampe, og der er sindssygt stærk konkurrence på alle pladser i truppen, og det er nu bare sådan, at Lars Friis valgte en anden opstilling til kampen i dag mod Silkeborg (søndag, red.), sagde Malthe Højholt.

Han er ikke i tvivl om, hvad det kræver for ham at blive blandt cheftrænerens udvalgte igen, og det har han også en tro på, at han kan gøre.

- Nu handler det om at vise til træning, hvad det er, jeg kan, og så skal jeg bare arbejde endnu hårdere end før. Jeg skal kæmpe mig ind på holdet igen, og det har jeg også gjort før, og så håber jeg, at jeg bliver valgt næste gang, sluttede Malthe Højholt.

Malthe Højholt har chancen for at starte inde for AaB igen, når de mandag 2. maj tager til Jysk Park for at gæste samme modstander, som de søndag tabte til, Silkeborg IF.