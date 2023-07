Imponerende mange AaB-fans har køb billet til sæsonpremiere

AALBORG:Når AaB lørdag løber på banen til sæsonpremieren på Østerbro Stadion, vil det være foran et stort kontingent AaB-fans. Faktisk et overraskende stort antal. Normalt plejer den første udekamp i sæsonen nemlig altid at være influeret af sommerferie for mange AaB-fans. Denne gang virker det til, at flere AaB-fans har planlagt nøje efter at kunne være med til sæsonens første away.

Torsdag middag var der solgt 658 billetter til AaB-fans. For den uvidende lyder det måske ikke af meget, men til sammenligning er det langt flere billetter, end når AaB har været på besøg få meter fra Østerbro Stadion i Parken.

Det nuværende salgstal indikerer, at man kan forvente over 1000 AaB-fans på stadion til sæsonpremieren. Med andre ord bliver det ikke den nordjyske opbakning, der kommer til at mangle. De imponerende tal overrasker ikke Kristian Lyng Thingbak, der er medlem af bestyrelsen i AaB Support Club.

- Det er flere folk, end vi typisk har med i Parken. Jeg tror, vi kan komme over 1000 AaB-fans til kampen, og det er et udtryk for, at nok hedder det 1. division, men det skal ikke ændre på, at vi skal bakke op om holdet. Nu mere end nogensinde før, siger Kristian Lyng Thingbak.

Generelt er det meget positive meldinger fra fanmiljøet omkring Vesttribunen. Følger man med på sociale medier, vil man vide, at opbakningen virker stærkere end nogensinde før. Nærmest en trodsreaktion på forårets nedrykning.

- Jeg fornemmer en holdning fra fangrupperingen, der går på, at vi skal give den hele armen i den kommende sæson, så vi forhåbentlig kan løfte vores opbakning til spillerne med 5-10 procent. Det skal i hvert fald ikke være på grund af manglende opbakning, hvis det går dårligt på banen, siger Kristian Lyng Thingbak, er understreger, at han som alle andre AaB-fans tror på en hurtig retur til Superligaen.

- Vi skal op med det samme, og det vil fansene gøre alt for at bidrage til, siger ASC's talsmand.

Hos B93 glæder man sig også til at få besøg af de mange AaB-fans.

- Vi må lukke 4000 mennesker ind til kampen, og jeg forventer, at vi kommer op mod det tal, siger direktør Patrick Hyldgård.

Han fortæller, at AaB's fans kan se frem til at få den ene stadionende for sig selv, og så er der ellers blevet indkøbt rigelige mængder øl og pølser, så Østerbro Stadion og B93 er klar til en fodboldfest af en sæsonpremiere.

- Vi glæder os helt vildt til kampen, og AaB har været helt fantastisk i forhold til dialogen omkring deres mange fans. Det hele er lidt nyt, men det er også en dejlig udfordring, og i foråret havde vi flere kampe med over 3000 tilskuere, så er klar på udfordringen, siger Patrick Hyldgård.