Imponerende: Mors-Thy sluttede ligasæson med rent bord

NYKØBING MORS: Grundspillet i mændenes håndboldliga udviklede sig lidt som en skuffelse for Mors-Thys mandskab, der derfor måtte ud i kvalifikationsspil for at forny billetten til landets bedste række.

Der var dog ingen slinger i nordvestjydernes vals, da tingene skulle afgøres, for de vandt samtlige fire kampe i kvalifikationsspillet.

Søndag sluttede Niels Agesens tropper af med en sejr på 26-25 over Nordsjælland hjemme på Mors. Her blev Marcus Midtgaard matchvinder med 25 sekunder tilbage af opgøret.

Gæsterne gik ellers til pause foran 16-14, og godt syv minutter før tid var de foran 24-21. I slutfasen holdt Mors-Thy dog hovedet koldt og tog nok engang en snæver sejr.

Rasmus Henriksen stod atter stærkt i målet med en redningsprocent på over 35, og matchvinder Marcus Midtgaard lavede imponerende seks mål på seks forsøg.

Mors-Thy har en sidste kamp tilbage, før de kan gå på sommerferie. På onsdag venter en pokalkamp på udebane mod Aarhus HC fra 1. division.