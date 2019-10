Imponerende udesejr til White Hawks: Henter ind på piraterne

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks fortsatte onsdag aften deres glimrende sæsonstart, da de sejrede med 3-1 på udebane mod SønderjyskE.

Endnu mere imponerende er det, at holdet var meget tæt på sæsonens tredje clean sheet på bare syv kampe, men det ødelagde Steffen Frank med reduceringen et minut før tid. Både defensiven og keeper Galansky er kommet godt fra land.

Christopher Frederiksen gav holdet føringen allerede i første periode, mens canadiske Dane Fox udbyggede til 2-0 i tredje periode, inden kampen blev lukket med scoringen til 3-0 af Nikolaj Krag Christensen i tredje periode.

Samtidig var disciplinen god, da holdet kun måtte tre gange i straffeboksen, så der er mange positive ting for træner Jari Pasanen at tage med sig fra det sønderjyske.

Sejren betyder også, at Frederikshavn hopper forbi SønderjyskE og på på andenpladsen i Metal Ligaen, og holdet formåede endda at hente et enkelt point ind på lokarivalerne fra Aalborg Pirates, der godt nok vandt onsdag aften, men først efter straffeslag. Frederikshavn har nu 15 point, mens Aalborg Pirates har 20.

Og White Hawks har endda en kamp i hånden.