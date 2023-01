Inden det altafgørende forår: Landsdelens to største fodboldpodcasts holder fælles Deadline Day-arrangement

AALBORG:Finder Iver Fossum og Milan Makaric nye græsgange? Lykkes det AaB at sælge stortalenterne Theo Sander og Oliver Ross? Og henter klubben den midtbanespiller, som mange har skreget på i efteråret?

Med få dage tilbage af vinterens transfervindue, er der stadig en hel række ubesvarede spørgsmål i AaB, inden det altafgørende forår, hvor nordjyderne har 15 kampe til at få vendt nedrykning til overlevelse i Superligaen.

Med situationens alvor in mente har landsdelens to største fodboldpodcasts, Ripodsten og Rød Aalborg, forenet kræfterne for at give dig den fulde og komplette analyse af AaB’s situation inden forårets 15 kampe. Og ikke mindst for at følge de sidste afgørende timer af vinterens transfervindue på tirsdag den 31. januar.

Kom og vær med

Sammen afholder de to podcasts et stort arrangement på pubben Proud Mary i Jomfru Ane Gade fra kl. 20 til 00, hvor transfervinduet lukker i Danmark og størstedelen af de europæiske lande. Ripodsten-vært Jens Otto Barsøe styrer slagets gang sammen med Lasse Yde Hegnet, der er vært på fanpodcasten Rød Aalborg, og undervejs vil du kunne opleve de faste stemmer fra Ripodsten og Rød Aalborg, samt opleve et væld af relevante gæster, som kigger forbi til fodboldnørderi.

I løbet af aftenen har vi en direkte linje igennem til AaB’s træningslejr i Alicante, hvor journalist Simon Ydesen er med, og så retter vi også blikket mod de to nordjyske divisionsklubber Vendsyssel FF og Hobro IK, og snakker med deres sportschefer.

Det hele streames til Nordjyske.dk på aftenen, men som noget nyt har du også mulighed for at komme ned på Proud Mary Pub i Jomfru Ane Gade, møde de medvirkende og opleve hele showet live.

