Indskiftere slog til, da effektive Vendsyssel hentede sæsonens første sejr

HJØRRING:Et par vellykkede indskiftninger gjorde forskellen, da Vendsyssel FF lørdag hentede sæsonens første sejr i landets næstbedste fodboldrække.

Efter en dårlig første halvleg mod FC Helsingør, der fortjent førte 1-0, var der ellers ikke meget, der tydede på, at det skulle ende med at blive en god lørdag for vendelboerne.

Det var indskiftninger af Rune Frantsen og Lasse Steffensen stærkt medvirkende til at lave om på. I løbet af otte minutter blev 0-1 vendt til slutresultatet 2-1, og dermed er Vendsyssel FF noteret for fire point efter sæsonens første tre kampe.

Vendsyssel FF - FC Helsingør 2-1 Mål: 0-1 Monday Etim (3. minut), 1-1 Lasse Steffensen (53. minut), 2-1 Lucas Jensen (61. minut)

Advarsler: Omar Jebali, Vendsyssel FF (40. minut), Oliver Drost, FC Helsingør (41. minut), Ayo Simon Okosun, Vendsyssel FF (67. minut), Marcus Hannesbo, Vendsyssel FF (77. minut), Terence Baya, Vendsyssel FF (78. minut), Lucas Jensen, Vendsyssel FF (82. minut), Jacob Schoop, FC Helsingør (90. minut), Marcus Bundgaard, Vendsyssel FF (90. minut)

Vendsyssel FF's opstilling (4-3-3): Marcus Bundgaard - Mathias Haarup (Terence Baya, 77. minut), Mads Greve, Omar Jebali (Rune Frantsen, 46. minut), Emil Arendrup Nielsen - Mattias Jakobsen (Benjamin Braithwaite, 77. minut), Ayo Simon Okosun, Oskar Øhlenschlæger (Victor Mpindi Ekani, 77. minut) - Lucas Jensen, Marcus Hannesbo, Oscar Buch (Lasse Steffensen, 46. minut)

Tilskuere: 1016

Vendsyssel FF's forsvar blev skilt ad for første gang efter tre minutters spil, og så stod Monday Etim helt fri i den bagerste del af feltet. FC Helsingør-spilleren sparkede sikkert bolden ind bag Vendsyssel-målmand Marcus Bundgaard til en hurtig nordsjællandsk føring.

Vendsyssel-spillerne satte ikke mange fødder rigtigt i første halvleg. Efter små 20 minutters spil burde Oscar Buch godt nok have udlignet, da han fik en stor chance tæt under mål, men kantspillerens afslutning sad lige på den tidligere Vendsyssel-målmand Frederik Ibsen i Helsingørs mål.

Derudover dominerede FC Helsingør totalt i første halvleg, og gæsterne var langt tættere på en fordobling af føringen, end Vendsyssel var på en udligning.

Blandt andet var heldet med hjemmeholdet kort før pausen, da Mads Greve havde hånden på bolden i eget straffesparksfelt, uden at dommer Patrick Remon Gammelholm reagerede.

Den hændelse var formentlig en af årsagerne til, at temperamenterne kom i kog i første halvlegs døende sekunder, hvor Vendsyssel FF's målmandstræner Karim Zaza også blev bortvist for protester over et frispark til gæsterne.

Vendsyssel-træner Henrik Pedersens reaktion på den dårlige første halvleg var to indskiftninger fra anden halvlegs start.

Både Rune Frantsen og Lasse Steffensen blev sendt på banen, og det gav pote otte minutter senere. Førstnævnte gik til baglinjen i højre side og lagde bolden over til fjerneste stolpe, hvor sidstnævnte dukkede op og pandede udligningen i nettet.

Otte minutter senere var kampen pludselig vendt fuldstændigt på hovedet. Marcus Hannesbo, der i første halvleg havde haft det svært på en uvant position som angriber, var tilbage på sin vante position på venstrekanten. Herfra strøg han forbi sin direkte oppasser og sendte et indlæg ind i hovedet på anfører Lucas Jensen, der headede Vendsyssel foran.

Tre minutter før tid var FC Helsingør uhyre tæt på en udligning, men Emil Arendrup Nielsen fik sparket væk på målstregen. Inden da havde Marcus Bundgaard i målet stået i vejen et par gange på en dag, hvor stor effektivitet foran mål gav Vendsyssel sæsonens første sejr.