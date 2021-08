Indskiftet angriber blev Hobro-helt i chanceorgie

FODBOLD:Hobro havde taget turen til Hvidovre med den klare mission at vise bedre spillemæssige takter, end det har været tilfældet i de forrige kampe, som i de seks første forsøg endnu ikke havde kastet en sejr af sig. Sejr blev det ikke til mod Hvidovre, men det ene point fra 2-2-kampen føles givet som en sejr for Hobro.

I et forsøg på at ryste posen, og mindst ligeså meget på grund af angriber-mangel, havde Hobro-træner Martin Thomsen rykket den normale forsvarsspiller Jakob Hjorth fra forsvaret frem i angrebet. Her gjorde den garderhøje forsvarsspiller god fyldest, og dermed gik han i fodsporene af sin tidligere holdkammerat fra Vendsyssel FF Lasse Steffensen.

Det betød samtidig en formationsændring til 4-3-3, hvilket i kampens første halve time så ud til at skabe mere usikkerhed end godt var.

I den periode kom Hvidovre blandt andet foran på et mål, der i mistænkelig grad lignede en offside-situation, men NordicBet Ligaen er ikke begunstiget af VAR, så målet stod ved magt, trods den markante stank af Frederik Carlsen i en strafbar offside.

Målet var ikke første gang, Hvidovre løb om hjørner med Hobro-defensiven. Frederik Carlsen og Mikkel Nøhr havde få minutter før scoringen formøblet en kæmpe chance via godt keeperspil fra Adrian Kappenberger.

Med tanke på de udeblevne sejre og succesoplevelser, var der ganske givet nogle hold, der var bukket under ved udsigten til endnu et nederlag, men her viste Hobro noget mentalt format ved blot at køre ekstra hårdt på i de efterfølgende minutter.

Hobro bød sig nu også til i forhold til at deltage i chanceorgiet. Blandt andet spillede man sig frem til en kæmpe mulighed til Oliver Klitten, der dog svigtede i afslutningsøjeblikket.

Holdet fra Mariager Fjords bred lod sig ikke stoppe af et par brændte chancer. Simon Jakobsen steg stærkt til vejrs og headede et hjørne mod mål, men den bold blev stoppet inden målstregen på trods af kurs mod en sikker scoring.

Nu havde Hobro imidlertid skudt sig ind på Hvidovre-målet, så fem minutter før pausen udlignede Olvier Klitten, da han headede et fint indlæg i kassen.

De gode Hobro-takter fortsatte efter pausen. Her var det Martin Thomsens tropper, der lagde klart bedst ud efter sidebyttet. Jakob Hjorth var blandt andet tæt på at heade bolden i mål, da han fik panden på et kvalitetsindlæg fra Jacob Tjørnelund. Der var stadig tendenser til cowboy og indianerfodbold i kampen. Der var nemlig mange omstillinger, som gav et meget levende kampforløb.

Bedst som det trak op til en Hobro-scoring slog Hvidovre kontra. Der var rod i de bagerste geledder, hvilket Ahmed Iljazovski udnyttede til at bringe københavnerne foran med 2-1. efterfølgende havde Hobro svært ved at sætte somme tryk på kedlerne, som man var i stand til i de gode perioder tidligere i kampen.

Faktisk var det hjemmeholdet, der burde have bragt sig på 3-1, da Tobias Thomsen på et tomt mål formåede at flugte en indlægsbold på overliggeren.

Det var til stadighed Hvidovre, der kom frem til chancer. Der var ild i kuglen, som dog oftest endte i Hobros ende. Her havde Tobias Thomsen igen muligheden for at score, men han forsømte at lukke kampen med en scoring til 3-1.

Hobro var ikke uden chancer. Mathias Haarup tog chancen fra distancen, og hans forsøg kyssede overliggeren, inden bolden hoppede i spil på den - for Hobro - forkerte side af målstregen. Haarup var slet ikke færdig med at gøre sin indflydelse gældende.

Kantspilleren leverede et godt indlæg til Mathias Nygaard, der var tæt på at sparke bolden i mål. På returbolden var tilbagevendte Kasper Høgh først på bolden. Her fik han sparket bolden over stregen på en måde, som kun en ægte angriber kan gøre det. På et splitsekund gik det fra at være en skidt aften og træls bustur hjem til Himmerland til at være en løfterig indsats af den indskiftede angriber, der giver håb om mere i takt med, at han kan spille mere end den halve time, som det blev til mod Hvidovre.