Indstillingen til forskel for slagne pirater

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har givet sig selv et vanskeligt udgangspunkt nede med 0-2 i finaleserien mod Rungsted Seier Capital. Den anden kamp blev på flere punkter en gentagelse af den første finale i Rungsted.

Det var nemlig ikke kun resultatet, der gik imod piraterne igen. Det samme gjorde de berømte marginaler, men der var dog også en del mere utilfredshed at spore i stemmen hos Pirates-træner Garth Murray, da han skulle gøre status.

- Vi var bare ikke gode nok i den her kamp. Den er ikke så meget længere. Jeg coachede ikke godt nok, og spillerne spillede ikke godt nok. Vi skal være meget bedre på vores egen is, siger Garth Murray.

- Rungsted kom bedre ud til kampen, end vi gjorde. De var mere villige til at gøre det, der skal til for at vinde en kamp, og det skuffer mig virkelig, at vi ikke kunne matche dem i den del, siger Pirates-træneren.

Murray måtte undvære anfører Julian Jakobsen, men det er ikke et faktum, som kan komme i spil som en undskyldning for kampens resultat.

- Vi fik beskeden om Julians karantæne lørdag aften, så vi havde tid til at rette kæderne til. Det er klart, at det påvirker vores spil og muligheder, at vi ikke har ham med, men Rungsted mangler fire af deres profiler, så det her kan vi slet ikke bruge som en undskyldning, siger Garth Murray.

Kaptajn Jakobsen er tilbage til tirsdagens tredjde finaleakt i Bitcoin Arena, og her vil opskriften ligge klar til at få den første sejr i finaleserien på tavlen.

- Det handler om, at vi skal gøre det bedre end i den her kamp. Så skal vi fokusere på, at det udelukkende handler om at vinde næste kamp. Der er ikke så meget andet at gøre. Vi skal glemme den her kamp, og så er det bare videre, siger Garth Murray.

Han håber, at piraterne har taget ved lære af de to første kampe, så man undgår alle dårlige gange tre efter tirsdagens tredje finalekamp.

- Der er nogle justeringer, vi skal have foretaget. Det er ikke som sådan taktiske ting. Rungsted var mere villig til at blokere skud, end vi var, og de kæmpede hårdere end os. Vi kom godt efter det mod slutningen af 3. periode, da vi skabte en del chancer, men den indstilling skulle have været der fra starten af kampen, siger Garth Murray.

Tirsdag danner Bitcoin Arena ramme om DM-finaleseriens tredje kamp.