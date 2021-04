Ineffektive pirater kunne ikke finde vej til nettet

ISHOCKEY:Rungsted Seier Capital er forsvarende mester, da der ikke blev kåret en dansk mester sidste år på grund af coronas indtog. Netop sidste sæson var Aalborg godt på vej mod noget, der snildt kunne være endt som et DM-guld, så overskriften for dette års DM-finaleserie kunne være, at det er de forsvarende mestre mod de moralske mestre, der tørner sammen.

Fredag aften indledte sæsonens to bedste danske ishockeyhold finaleforestillingen med første akt af i alt syv potentielle dramaer.

Aalborg Pirates havde i semifinalenserien mod Esbjerg Energy svært ved at ramme niveauet i 1. periode af udekampene. Den trend blev der ændret på i den første DM-finale. Her var det nordjyderne, der kom bedst fra land. Pucken tog nærmest permanent ophold i Rungsteds zone, men det afstedkom ikke det føringsmål, som piraterne ihærdigt jagtede.

Da Rungsted midtvejs i 1. periode fik et powerplay fem mod tre, ændrede det for en stund kampens rytme. Der var et par minutter med hjemmeholdet i teten, men det billede blev totalt udslettet i 2. periode, da Aalborg var altdominerende i de første 12 minutter. Her havde Rungsted ikke et skud på mål.

Da Rungsted langt om længe stemplede ind med første forsøg mod George Sørensen i Pirates-buret var det til gengæld også farligt. Charles Sarault fik et næsten tomt Aalborg-mål at afslutte på, men Sørensen kom på forunderlig vis op med en mirakel-redning, der langt hen ad vejen udlignede den fremragende indsats, som Rungsteds keeper Christopher Nihlstorp havde leveret med flere store redninger på gode Aalborg-muligheder.

Rungsted Seier Capital - Aalborg Pirates: 3-0 Periodecifre: 0-0, 0-0, 3-0 Målscorere: 1-0 Nikolaj Rosenthal (58.minut), 2-0 André Pison (60. minut), 3-0 Nichlas Hardt (60. minut) VIS MERE

Efter 40 minutters spil havde man stadig det første finalemål til gode. Pirates havde ikke fået slået kapital af det klare overtag i spil og afslutninger. Aalborg vandt skudstatistikken 13-4 i 2. periode, men det hjalp ikke meget med tanke på, at det ikke kastede mål af sig.

I 3. periode fortsatte fortællingen fra de første to perioder. Det var Aalborg, der havde overhånen, men stadig med en fornemmelse af, at Rungsted blot skulle have en halv chance for at kunne bringe sig i front.

Jeppe Jul Korsgaard fik en kæmpe chance for at afgøre kampen, da han med lidt over tre minutter tilbage af kampen driblede sig fri, men pucken hoppede og dansede i en sådan grad, at chancen blev brændt, og det endte med at blive meget sigende for piraternes aften.

MInuttet efter var Rungsted nemlig på et sjældent besøg i Aalborgs zone, og det endte med, at Nikolaj Rosenthal fik bragt hjemmeholdet i front. Aalborg Pirates nåede aldrig at slå tilbage. I stedet formåede Rungsted at score yderligere to gange på et tomt mål.

Pirates skal forsøge at revanchere sig, når man atter mødes søndag middag i Bentax Isarena.