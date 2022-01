Ineffektive White Hawks missede andenpladsen

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks måtte på trods af 12 minutters powerplay se sig slået efter straffeslag med 2-1 af SønderjyskE, hvilket kostede nordjyderne andenpladsen.

Frederikshavnerne var uden sin kaptajn Jesper Jensen, hvilket tvang cheftræner Jari Pasanen til at ændre i kæderne.

Det var gæsterne fra det nordjyske, som fik scoret kampens første mål, da Aleksander Bumagin udnyttede det powerplay, som White Hawks fik efter knap otte minutter, og han sendte pucken i nettet til 1-0.

Efterfølgende var det også nordjyderne, som kom til de fleste muligheder, mens hjemmeholdet generelt havde svært ved at bryde igennem Frederikshavn-defensiven.

White Hawks fik også endnu en powerplay-mulighed i kampens første periode, men denne gang var gæsterne knapt så skarpe, og derfor lykkedes man ikke med at få udbygget sin føring inden pausen.

Kampfakta SønderjyskE - Frederikshavn White Hawks 2-1 Periodecifre: 0-1, 1-0, 0-0, 1-0 Mål: 0-1 Aleksander Bumagin (08:31), 1-1 Mikkel Binou Jensen (24.29), 2-1 Mathieu Foget (65.00) Udvisningsminutter: SønderjyskE 12, Frederikshavn 2 Tilskuere: 654 VIS MERE

Kampens anden periode var også domineret af powerplays, men lige som i den første periode blev det ikke til mere end ét enkelt mål.

Først formåede hjemmeholdet at få udlignet til 1-1 i powerplay, da Mikkel Binou Jensen sendte pucken mellem benene på Tadeas Galansky.

Efterfølgende var det gæsterne, som fik det ene powerplay efter det andet, da SønderjyskE fik hele tre udvisninger.

I gæsternes første powerplay havde Mark McNeil en stor chance, hvor han desværre måtte se pucken kysse stolpen fremfor nettet. Hurtigt efter fik frederikshavnerne igen muligheden for at bringe sig foran, da SønderjyskE trak to udvisninger med blot 40 sekunders mellemrum. Det gav gæsterne en fem-mod-tre-mulighed i over et minut, men også her var man for ineffektive til at få sendt pucken i nettet, og derfor gik holdene til pause med 1-1.

Tredje periode var mindre dramatisk, og det var tydeligt at se, at begge hold ikke ønskede at presse for meget på og risikere at modstanderen ville kunne slå til modsatte vej.

Alligevel fik Frederikshavnerne endnu en mulighed for at bringe sig foran i powerplay seks minutter før slutfløjtet, men heller ikke her lykkedes det gæsterne at få sendt pucken i mål.

Halvandet minut før slutfløjtet var det hjemmeholdet, som gav et sidste pres, og her havde Cameron Brown blandt andet en stor chance, som kunne have sikrede sønderjyderne sejren i ordinær tid. Det endte dog med, at kampen måtte ud i overtid og senere straffeslag.

Tadeas Galansky stod sikkert i White Hawks-målet og reddede flere forsøg. Desværre for nordjyderne stod Nikolaj Henriksen ligeledes godt placeret i Sønderjyskes mål.

Derfor skulle de to hold ud i fjerde runde, før Mathieu Foget afgjorde kampen med en scoring, som afgjorde kampen til hjemmeholdets fordel.