Inge André om trænerkabale - Vi kunne have haft en midlertidig træner på plads i går, hvis vi ville

FODBOLD:Med præsentationen af Lars Friis som ny træner i AaB fra senest 1. august, har AaB umiddelbart fremtidssikret den nøglepost, der blev ledig, da Martí Cifuentes ønskede at skifte til svenske Hammarby.

Med Lars Friis' ankomst åbner det et par umiddelbare spørgsmål, som mange AaB-fans sikkert gerne vil have besvaret. Eksempelvis hvad AaB vil gøre her i løbet af foråret, hvor man lige nu står uden cheftræner, og de to assistenter Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark har ikke den nødvendige P-licens, som man skal have for at være superligacheftræner.

- Den situation skal vi nok finde en løsning på. Vi kunne sagtens have haft en midlertidig træner på plads allerede i går, hvis vi ønskede det. Der er også interesse for at varetage sådan en opgave, så vi skal nok få løst det spørgsmål, men det vigtigste har været at få Lars Friis på plads som ny cheftræner, siger Inge André Olsen til Nordjyske.

Han er meget tilfreds med den udvikling, der er sket på klubbens træningslejr på Malta, hvor det har været Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz, der har haft det overordnede ansvar.

- Vi kan virkelig se, at holdet har udviklet sig spillemæssigt på træningslejren. Der er blevet arbejdet i dybden med nogle emner, som også er kommet til udtryk i træningskampene. Særligt den sidste vi spillede, siger Inge André Olsen, der har mulighed for at finde en intern løsning på trænersituationen i foråret. Her kunne talentchef Anders Damgaard blandt andet komme i spil, da han har den nødvendige P-licens.

- Der er blandt andet også muligheden for, at vi kan finde en intern løsning i foråret, så vi har flere muligheder på hånden, siger Inge André Olsen, der dog ikke kan sige meget om muligheden for at lande Lars Friis allerede til forårets kampe.

- Vi har ikke haft nogen dialog med Viborg om denne mulighed på nuværende tidspunkt. Her er der også et hensyn at tage til de forskellige processer, der kører i en klub i forbindelse med et trænerskifte. Dem har vi respekt for. Vi havde jo også en god dialog med Hammarby, da det stod klart, at Cifuentes ville skifte, siger Inge André Olsen, der ikke tør spå om chancerne for at få Lars Friis til Aalborg før den udmeldte tiltrædelsesdato.

Viborgs sportschef Jesper Fredberg lægger op til en mulig skilsmisse før tid i en artikel fra Ritzau.

- Det er meget nyt for os, så vi skal lige have lagt en strategi, men det er da klart, at vi skal have en træner, der er 100 procent committed til at stå i spidsen for vores hold. Det er et afgørende parameter for os, siger Jesper Fredberg.

Om det lykkes er en helt anden sag, men noget kunne tyde på, at Viborg er til at tale med.

- Fodbold er jo en uforudsigelig størrelse, så det kan jo gå stærkt, men jeg tør ikke sige noget om den mulighed. I første omgang glæder vi os bare over, at vi har en langsigtet løsning på plads, siger AaB's sportschef, der forklarer, at der har været flere overvejelser i spil i forhold til at ansætte Lars Friis på de nuværende betingelser.

- Vi har kigget på muligheden for at ansætte en træner med tiltrædelse med det samme. Vi har hele tiden sat Friis meget højt, og han har altså været vores førsteprioritet, selvom der har været sideløbende forhandlinger med andre kandidater. Den svære beslutning i forhold til Lars Friis var ikke, om vi ville have ham, det var mere, om vi kunne vente til sommer med at få ham. Det har vi vurderet, at vi gerne vil, for vi vil virkelig gerne have ham som cheftræner, siger Inge André Olsen.

- Vores vurdering var i sidste ende, at det var det bedste for AaB, at vi fik Lars Friis ind som træner, selvom det først bliver til sommer, siger Inge André Olsen.

Sportschefen ser nogle meget lysende kvaliteter i Lars Friis, og han ser ikke mindst en spille- og ledelsesstil, der kommer til at passe perfekt ind i AaB's måde at drive fodbold på.

- Vi får et godt menneske ind som træner. Han er fantastisk dygtig til at lede et team og meget dygtig til at udvikle og skabe resultater, siger Inge André Olsen.

I forhold til Lars Friis' tanker om spillestil, er det måske her, man finder den mest indlysende årsag til at vælge ham som ny AaB-træner.

- Den måde, som Lars vil spille fodbold på, passer meget godt med, hvordan AaB skal spille fodbold. Det vil sige offensivt betonet fodbold. De resultater og den udvikling han har leveret med Viborg har været virkelig top, siger Inge André Olsen.