Inge André: Vi har fire aktuelle emner i spil - Thomasberg er et af navnene

FODBOLD:AaB's sportschef Inge André Olsen har i de seneste par uger flere gange udtalt, at man ikke var i forhandling med en anden klub om cheftræner Martí Cifuentes, og det er sådan set rigtigt nok, for kontakten mellem AaB og Hammarby har været på et absolut minimum.

- Det hænger sådan sammen, at Hammarby informerede os om, at man var i dialog med Cifuentes, og man var bekendt med hans frikøbsklausul. Derfor har der ikke været noget at forhandle om, forklarer Inge André Olsen.

At det så blev onsdag, hvor skiftet blev offentliggjort, kom lidt bag på AaB-bossen.

- Jeg havde planer om at bruge dagen på noget andet. Der var nogle spillere, jeg skulle have kigget på, men det blev ikke til noget, for der har været travlt lige siden, det kom ud, at Martí forlader os, siger Inge André Olsen.

Det er dog ikke umiddelbart travlhed med at finde en ny træner. Det arbejde var han nemlig godt klædt på til.

- Vi har jo anet, i hvilket retning det her gik, så vi har gjort de indledende øvelser. Blandt andet har vi jo været i kontakt med Randers omkring Thomas Thomasberg. Jeg kan ikke sige så meget mere om den dialog lige nu, men vi har også andre navne i spil, siger Inge André Olsen.

- Vi har fire aktuelle navne, som vi har snævret feltet ind til. Jeg vil helst ikke nævne flere konkrete navne, fordi det kan skabe nogle problemer både for os, den pågældende træner og hans nuværende klub, og det ønsker vi ikke at bidrage til, siger Inge André Olsen - måske med slet skjult hentydning til den meget offentlige proces, der har været sat i scene hinsidan, hvor der i flere omgange har været meldt ud, at Cifuentes var mere eller mindre på plads i Hammarby.

- Hammarby har valgt en anden strategi, end vi arbejder med i AaB. De har måske også været lidt presset i forhold til afskeden med klubbens tidligere træner, men vi er ude efter gøre det bedste for AaB i denne situation, og derfor må vi forsøge at holde kortene tæt til kroppen, siger Inge André Olsen.

Hvor tæt AaB er på en ny træner er svært for sportschefen at spå om.

- Forrige gang var der en træner, der var højaktuel, og så var han pludselig ikke aktuel længere. Sådan kan det gå så hurtigt og uforudsigeligt, siger Inge André Olsen.

Det store spørgsmål er ikke bare hvornår, men også hvem der bliver blive ny AaB-træner. Her kommer der som sagt ikke flere konkrete navne på bordet end Thomasberg, men sportschefen vil gerne sige lidt om profilen for en ny træner.

- Det er vigtigt, at vi føler, det er den rette trænerprofil. Det går før nationalitet. Vi vil meget gerne have en dansk træner, da det er det, som normalt giver bedst mening, men sidst fandt vi jo Cifuentes, der kom med en skandinavisk baggrund fra Norge, og det kan naturligvis også komme i spil denne gang, men det er først og fremmest i Danmark, at vi leder lige nu, siger Inge André Olsen.

Han understreger ligeledes, at Cifuentes' kommende afsked ikke får ham til at ryste på hånden i jagten på en ny træner. Nok må det gerne gå hurtigt, men hastværk kan også være lastværk.

- Man skal lige huske på, at nok er vi et bedre sted nu, end da Cifuentes kom til klubben, og det har han da en stor aktie i, men det er vigtigt for mig at understrege det her: AaB er ikke et one man show med Cifuentes. AaB er et hold af dygtige folk, og det ændrer Martí Cifuentes' afgang ikke på. Vi har stadig en stærk stab omkring holdet, og de kan sagtens varetage arbejdet, indtil vi har en ny træner på plads, siger Inge André Olsen.

I forhold til en skiftedato er den nuværende dato 1. marts, Cifuentes har overfor Nordjyske givet udtryk for, at han håber på et hurtigere skifte, og det kan også blive en realitet, men indtil videre holde Inge André Olsen fast i, at Cifuentes er chef, så længe han er i AaB.

- Nu må vi se, om vi kan forhandle det på plads med Hammarby. Det kan som sagt gå stærkt i fodbold, siger sportschefen.