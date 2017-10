Ingen ændringer i TFC-opskriften

FODBOLD: Langt de fleste fodboldhold på højt niveau holder en sidste træning dagen før en kamp. Her tester holdene formationen til den kommende kamp af, og der øves på taktiske detaljer som den kommende modstander kan tænkes at byde på.

I Thisted FC gør man nøjagtig det samme til sidste træning før en kamp - forskellen er bare, at den ikke ligger dagen før, men to dage før.

- Det er en måde, vi har aftalt at gøre det på her i klubben, og man må jo sige, at det fungerer for os, siger angriberen Sonny Jakobsen.

- Den sidste træning før en kamp er jo sjældent en hård træning alligevel, og derfor synes jeg ikke, at det har den store betydning, om den ligger dagen før kampen eller to dage før. VI er mange i truppen, der bor i Aalborg, og det kræver en lang dag med transport, når vi skal til træning. Og vi sætter virkelig pris på at have en dag sammen med familien, siger Sonny Jakobsen.

Søndagens kamp mod Brabrand er nærmest top mod bund - top oprykkere, der møder hinanden.

- Altså, du kan da godt kalde os favoritter, men det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis, at vi er. De sidste tre gange, vi har mødt Brabrand, er det endt med to uafgjorte og et nederlag. Så det er ikke net hold, der ligger særlig godt til os, siger han.

- De spiller rigtig godt sammen som et hold, og der er ikke på den måde en spiller, der er bedre end de andre, og det har vi tilsyneladende haft problemer med at tackle, siger Sonny Jakobsen.