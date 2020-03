EH Aalborg har ikke travlt med at erstatte Secher

AALBORG: Mandag blev Morten Secher præsenteret som ny direktør i Aalborg Pirates efter en lang karriere som sportschef og cheftræner i flere håndboldklubber. Senest har han været manager hos EH Aalborg, som han nu har forladt til fordel for piraterne.

For EH Aalborg-direktør, Henrik Skals, var det ikke et jobskifte, han havde set komme.

- Det kom som en overraskelse for os, men vi ønsker ham tillykke med det nye job og ønsker ham alt det bedste.

Lige nu kæmper EH Aalborg for at kunne blive i kvindernes bedste liga, HTH-Ligaen, og indtil det er afgjort, har de ikke tænkt sig at stresse over at finde en ny manager.

- Vi har fornyligt ansat en ny midlertidig cheftræner i Morten Holmen, så nu har vi bare fokus på at få de nødvendige point hentet hjem, og så tager vi det hele derfra, når vi kender fremtiden. Vi tager den helt med ro, siger Henrik Skals.