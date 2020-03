Ingen appelsiner i turbanen: Skanderborg spændte ben i Orangeriet

HÅNDBOLD:Mors-Thy missede et vigtigt skridt mod slutspillet i Primo Tours Ligaen, da Skanderborg Håndbold mandag slog nordvestjyderne med 27-19.

I Fælledhallen - eller Orangeriet, som hjemmebanen kaldes - lavede gæsterne for mange fejl til at følge med hjemmeholdet gennem anden halvleg.

Skanderborg Håndbold er et af de hold, som Mors-Thy har kæmpet direkte med om slutspilspladserne. Der blev dog ikke givet noget ved dørene, og de er nu sikret en slutspilsplads.

De to aspiranter til det gode selskab spillede en tæt første halvleg. Kun i et kort øjeblik før pausen var hjemmeholdet foran med to mål. Derudover bølgede føringen frem og tilbage mellem de to hold med ét mål.

Mors-Thy Håndbold fik især aktiveret deres fløje i kontraangrebene frem mod pausen, og det holdt i høj grad nordvestjyderne inde kampen. Der var nemlig en del fejlafleveringer hos cheftræner Søren Hansens mandskab.

Skanderborg formåede dog ikke at slå et hul ned til modstanderholdet. Dermed kunne Jens Dolberg få minutter før pausen gøre det til 14-13.

I anden halvleg begyndte hjemmeholdet dog at stå stærkere. Forsvaret lukkede effektivt ned for Mors-Thy, og Kristoffer Laursen i Skanderborg-målet nappede tre skud på mål i streg, inden Søren Hansen kaldte en time-out.

Her stod der 18-14 efter en hektisk start efter pausen.

Trods time-out fortsatte hjemmeholdet med at udbygge føringen til 20-14, da en tabt bold og en fejlaflevering fra nordvestjyderne gav alle muligheder til Skanderborg.

Da hjemmeholdet fik en dobbeltudvisning, kom alle tiders mulighed for at indhente østjyderne. Nordvestjyderne eksekverede bare ikke i overtalssituationen, hvor forspringet på seks mål holdt ved.

Holdene kom igen til at være fuldtallige på halgulvet. Det betød, at Skanderborg fortsat kunne udbygge den markant føringen ind mod slutminutterne.

Med syv minutter tilbage fik Lasse Pedersen en udvisning ved 25-17, hvorefter kampen næppe kunne vendes til Mors-Thys side.

Der er nu tre grundspilskampe tilbage, inden de otte deltagere i slutspillet findes. Mors-Thy har to point ned til SønderjyskE på 9. pladsen.